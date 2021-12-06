莫迪與普京會晤 普京贊印度是“強大而可靠的盟友"

正在印度訪問的俄羅斯普京稱讚印度是莫斯科的“強大而可靠的盟友"，普京此行聚焦"能源"及"國防"，雙方外長及防長舉行首次2+2會議，簽署多項軍事合作協議。俄印雙方發表聯合聲明重申有意加強防衛合作，在2025年實現雙邊貿易額達到300億美元的目標。

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法新社消息，印度外交官員周一表示，俄羅斯已開始向印度提供S-400遠程防空系統。在普京與印度總理莫迪的會晤期間，雙方還簽署了一份為期十年的軍事合作協議和石油合作協議。

俄印雙方在會後發表聯合聲明，重申有意加強防衛合作，包括聯合研發生產軍事裝備。雙方並強調要在2025年實現雙邊貿易額達到300億美元的目標，並加強能源及衛星導航等領域合作。雙方指出，歐亞經濟聯盟與印度有必要就貨物自由貿易協定展開談判。

普京在與莫迪會晤前向媒體表示，“我們認為印度是一個大國、一個友好的國家和一個安全的盟友”。法新社稱，普京此次印度之行旨在加強與印度的傳統盟友關係，雙方的關係正在受到美國的削弱。

為對抗中國崛起，美國與印度、日本和澳大利亞建立的四方安全對話機制(Quad），引起北京和莫斯科的關注。

冷戰期間，印度與蘇聯關係密切，這種持續至今的關係被新德里描述為“特殊和特權的戰略夥伴關係”。

而印度總理莫迪周一會見到訪的俄羅斯總統普京，磋商兩國的國防和貿易關係，以在與美國的關係之間取得平衡。莫迪在與普京展開會談之前表示："過去數十年來，世界上出現了許多根本改變，也出現了各種地緣政治要素，但印度與俄羅斯的友誼始終如一。"

印度外交部指出，這項雙邊年度峰會的議題涵蓋政治和國防領域。兩位領導人並商討了阿富汗政權今年稍早由塔利班組織接管一事，這導致阿富汗的人道危機。

印度和俄羅斯長久以來的關係密切，雙方並訂定目標，要使雙邊貿易規模在2025年之前達到300億美元。不過近來印度與美國拉近了關係，認為美國是對抗中國的關鍵力量。

消息稱，印度在加強對美軍事關係的同時，也設法要處理好和俄國的國防關係。印度是一大軍火進口國，冷戰時期多半仰仗前蘇聯供應軍備，如今則分散採購軍備來源，同時也購買美製武器。在美國前總統特朗普時期，印度曾與美國簽定30億美元以上的軍購合約，兩國軍備交易已由2008年趨近於零增加到2019年150億美元。

另一方面，印度為對抗中國而採購俄制S－400導彈系統，成了對美關係上的一大問題。這種精密的面對空導彈防禦系統，一旦到手，可望使印度取得對中國和巴基斯坦的戰略嚇阻威力。不過美國已要求夥伴國不要採購俄造軍備，否則可能會加以制裁。

另外，印度與俄羅斯外交部長、國防部長周一在新德里舉行首次2+2會議，雙方簽署多項有關"軍事及小型武器"的合作協議。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫和國防部長紹伊古周日夜抵達新德里，周一與印度外交部長蘇傑生及國防部長辛格召開2+2會議。這場部長級2+2會議是印度與俄羅斯首次會議。

辛格會後推文說，雙方在會中就國防合作進行討論的成果豐碩，印度珍惜與俄羅斯之間"特殊戰略夥伴關係"。他並表示，雙方簽署了數項有關小型武器和軍事合作的協定、合約及議定書。

不過，辛格及印度國防部尚未發布正式聲明或新聞稿披露與俄羅斯簽署的多項協定細節。印度媒體報導，其中一項主要協議是俄制AK-203突擊步槍的技術轉移與在本地生產。根據協定，印度將在未來10年間透過一家印俄合資公司，在印度生產超過60萬支AK-203突擊步槍。

報導也說，另一項協議是把印俄將到期的10年軍事技術合作協議，延長至2031年。