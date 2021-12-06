誰讓習主席成了國際笑柄

北京最近在真假民主一事上表現異常，非要說自己是真民主，全過程民主，美國是假民主! 有人懷疑習近平主席是不是被蒙在鼓裡了，有點像清末民初的袁世凱被兒子袁克定辦的『順天時報』忽悠那樣？有人評論：“中國是當之無愧的民主國家”，這是今年聽到的最搞笑的一個笑話。

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網絡上有人問，習近平難道連自己的國家是什麼制度都不清楚嗎？是不是王滬寧栗戰書亂說一通？王滬寧這次倒沒有聽到他直接說什麼，揭開鍋的是近來比王毅都有點活躍的外交部副部長樂玉成，他稱“中國是當之無愧的民主國家”。

他的理由是中國人民"充分享有知情權、表達權、監督權"。時評人林保華評論，別的不說，設立防火牆禁止民眾自由上網，哪來的知情權？再說"表達權"，且不說不得妄議中央，一有什麼事情，網軍就忙着刪貼，公安出來抓人，表達就是"尋釁滋事"。"監督權"更是可笑，上訪民眾被趕被抓已是幾十年常態。即使反貪，也是由中紀委包辦後再交給司法。如果沒有通過黨的關卡，人民的監督就是泡影。……中國的憲法裡面確實有"民主"兩字，那是在說中國是"人民民主專政"國家。

獨立學者鄧聿文在德國之聲發表評論也指出，中共的全過程民主，本質是一個謊言，“因為幾十年來實行的結果，只有對階級敵人的專政沒有對人民的所謂民主。其實，它的專政也不是理論上闡釋的無產階級對資產階級的專政，而是對人民的專政”。

他還認為：“無論中共對全過程民主吹得如何天花亂墜，假的畢竟是假的，變不了真。” “美國和西方的民主確實有它的缺陷，但中國根本就沒有民主，這個世界，似乎誰都有資格談民主，唯獨中共例外。硬把專制統治“洗白”成民主，不過是現代版的皇帝新衣，就當作笑話聽聽吧。”

好像當局嫌樂玉成副部長份量不夠，隨後又有國務院出『中國的民主』白皮書，把中國的民主說得天花亂墜。12月6日，官方智庫、中國人民大學重陽金融研究院發布『十問美國民主』研究報告稱，美國在民主名義下，能夠體現美國意志的卻是“錢主”、“槍主”、“白主”、“媒主”、“軍主”、“藥主”，能做主的並不是人民，“一國六主，實無人民”，倒是有網友看得透：“中國習主席一人做主，才是民主!”

人民日報以“美國民主七大假象”簡介外交部『美國民主情況』報告，微博評論一時翻車了， 有的說：“畝產十三萬斤小麥的人民日報最民主，哈哈!”“我民主，行，你們民主，不行!”“能全民選舉之後再抨擊別的國家假皿煮嗎？”還有的提醒人民日報，“小編長點心吧，網民不好忽悠了，又翻車了。大家不都是傻子，天天說美國爛，結果有權有錢的都往那邊跑。”

好像審查員一時未來得及刪，有人說：“居然開評論了，難得民主一次”。還有人說，“怎麼搞的？太不給力了，分分鐘就讓刁民們佔領了熱評。”

中共一貫對西方民主不屑一顧，怎麼一夜之間跟美國“爭風吃醋”？『北京之春』榮譽主編胡平發推分析：在中國，你不能說民主制不如威權制好，你必須說，西方假民主不如全過程民主好，也就是說，在中國，你要替一黨專制辯護，首先就要求你不把專制叫專制，而必須把專制叫民主。也就是說，你不能說實話，你必須說假話，你必須指鹿為馬。

官方在“民主”問題上密集做文章，自然引發許多思考。有人問，民主是什麼，最起碼要有一人一票，要有選舉權，中國有嗎？最近北京等地出了幾位獨立候選人，試着競選基層人大代表，不是被抓去喝茶，就是被旅遊，再就是遭到恐嚇，最後一個個被迫放棄。

“不給人民選票，沒有多黨競爭、沒有言論自由、集會自由、結社自由，即使寫一萬個民主，也是專制政府。”

“整天關起門來大喊‘中國是最民主的國家’，先把張高麗的事兒說清楚吧。“

如果有真民主了，習近平至少做不了終身領袖了，但是一幫吹鼓手把中國的“真民主”吹到了國際，吹得天花亂墜，成了大笑話，讓黨的最高領導人成了笑柄，中南海的高官們事先想到過嗎？