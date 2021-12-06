電郵解密: 熟知武漢病毒實驗室的美專家在疫情爆發後不久懷疑病毒來自實驗室

美國增進公共衛生透明度組織“美國有知情權”組織近日公布熟悉武漢病毒實驗室的美國病毒學家的私人郵件，郵件顯示，公開聲稱病毒不可能來自實驗室的學者事實上在去年四月便懷疑病毒可能來自實驗室，並且致函武漢病毒研究所所長袁志明詢問相關問題。

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“美國有知情權”組織網站文章介紹說，美國德克薩斯大學，加爾維斯頓國家試驗室（Galveston National Laboratory）已經退休的主任勒杜克（James Le Duc）曾經多次前往武漢病毒實驗室訪問，並且曾經與武漢病毒研究所所長袁志明共同發表學術文章，去年2月9日，在新冠疫情爆發初期，他曾經致函袁志明建議為回答外界的提問做好準備，並且對可能存在的問題進行彌補。以回答外界的質疑。

同年四月，在一份寫給美國熱帶醫學與衛生協會前主席羅塞爾（Phillip Russell）的郵件中,他明確表示疫情爆發的源頭很可能是武漢實驗室，他還表示他贊同中國政府不可信。

而羅塞爾的回函更是令人震驚，他明確表示，鑒於病毒自然來源的證據遲遲難以獲得，鑒於中國政府所採取的一系列封鎖信息的政策，甚至不惜因此而“可能謀殺兩名醫生”，以及武漢實驗室領導曾被更換等等，這一切都說明病毒來自實驗室，這使他想起前蘇聯在1979年發生的斯維爾德洛夫斯克炭疽洩漏事件；當時美國哈佛大學的教授馬修·梅瑟生與其他幾位同事如何極力掩蓋，他們成功的掩蓋了數十年，直到有一天終於有人站出來將真相告訴大家。羅塞爾在今年年初因病去世，因而外界無法核實他所謂“謀殺兩名醫生”所指的具體內容。

公開資料顯示，勒杜克教授從1986年開始，曾經多次前往武漢訪問，曾經參與了對武漢病毒實驗室幾名高級安全專家與建築工程師的培訓工作。他今天是呼籲應該對武漢實驗室展開調查的專家之一。不過，去年五月他在給英國衛報的一封聲明中表示他認為幾乎可以肯定病毒是自然來源。

“美國有知情權”組織一年前就通過司法程序向德克薩斯大學索取與新冠病毒有關的電郵交流，他們在上個與才獲得上述郵件，並且在其網站對外界公布。網民可以在其網站公開查看！