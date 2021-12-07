福奇稱Omicron傳染力高但病症較Delta輕

美國總統拜登的首席醫療顧問福奇周二向法新社表示，“幾乎可以肯定”Omicron變種病毒不會導致比Delta更嚴重的病情，福奇表示，協議再等“至少兩周”才能清楚它的危險程度。由於對Omicron危險性憂慮消退，歐股連兩天大漲。世衛發出警告：強制接種新冠疫苗應是最後手段。

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法新社消息，白宮健康危機顧問福奇在介紹法新社電話採訪中，談到對在世界各國開始傳播的Omicron新變種病毒的已知因素和不確定性：福奇表示，Omicron“明顯具有高度傳染性”，可能超過Delta變種病毒。

他說，需要多幾星期時間了解南非和全球的病例，才可以清楚Omicron的嚴重程度；關於目前疫苗抗體有效性的實驗室結果應該“在未來幾天到一周內”公布。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇還表示，初步分析南非感染Omicron變種新冠病毒人數及入院比率，清楚顯示感染Omicron後病情不會比感染Delta更加嚴重， 甚至可能會較Delta輕微。

福奇認為，最好的設想是，更具傳染力的病毒，不一定會帶來更嚴重的病情和入院人數激升。最惡劣的設想是病毒不但有高傳染力，同時引起更嚴重的疾病，並造成新一波疫情。不過他不認為最惡劣的情況將會發生。

由於投資人對新變異病毒株Omicron的危險性憂慮消退，全球股市齊揚，歐股3大指數繼周一強力反彈後，周二又以大漲作收。其中巴黎40種工業指數飆漲2.91個百分點，收7065.39點，寫下今年最大漲幅。

另外，世界衛生組織歐洲區辦事處周二警告，不應強制施打新冠疫苗，世衛呼籲加強保護髮病率高的兒童。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，強制施打新冠疫苗應是"絕對的最後手段，而且只有在所有其他提高疫苗接種率的可行方案都已用盡時才適用"。

克魯格提及，強制措施在某些情況增加了疫苗接種率，這些情況有"特定因果關係"。他還說，也必須考慮強制措施對"公共信心及公眾信任"可能產生的影響。

世衛歐洲區辦事處也提到，病例數增加發生在"所有年齡族群，目前在5至14歲年齡族群中觀察到的比率最高"。克魯格在記者會上指出，年幼孩童發病率達平均值2至3倍的情況並不罕見，而孩童恐傳染給雙親及祖父母。

克魯格還說："應針對兒童施打疫苗進行討論，並且要有全國性的考量。"