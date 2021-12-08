中國公務員大範圍降薪

中國門戶網站網易日前一篇報導證實公務員大範圍降薪的消息。評論人士認為，這顯示中共應該是真的沒錢了，不得不對自己人開刀。網易這篇報導說，公務員降薪，江蘇、浙江、廣東、福建，以及上海等地區可能受到第一波衝擊。

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報導說，在公務員的收入中，職務工資佔比不大，佔比最大的是績效和各種補貼。報導舉例，目前廣東省部分非珠江三角洲地區體制內已經開始緩發補貼，只保障基本工資發放了，公務員補貼緩發兩個月，老師緩發一個月；而深圳落戶本科有1.5萬補貼，碩士2.5萬，現在都取消了，“深圳是全國財政最充足的城市之一，其他城市的補貼就更難兌現”。

報導驚嘆，“公務員作為鐵飯碗中的鐵飯碗，竟然要降低待遇呢？真是讓人不知所措！”

時評人秦鵬12月8日在大紀元節目中分析說，公務員降薪的消息首先讓人關注到，中國很多地方的普通公務員，各種收入居然能達到20多萬元人民幣，這確實讓人無法和李克強說的6億人月均收入不足1,000元聯繫起來。

秦鵬表示，“這就是崛起的紅色大國的特色：大部分人用心血養活了少數權貴，還有數以千萬的公務員和事業編製員工。”

另一方面，秦鵬認為，降薪的消息也曝露出中共當局現在真的沒錢了，所以才對自己內部人開始動刀。

今年以來，疫情、貿易戰、水災等多重因素迭加，中國經濟大幅下滑，直接影響各地財政收入。中共總理李克強多次喊話“要過苦日子”。清華大學經管學院金融系主任李稻葵日前也喊話中國經濟在未來五年將面臨改革開放以來“最困難時期”。