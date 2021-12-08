中國敦促加拿大不要聽信美國而採用華為5G

一名中國高級外交官呼籲加拿大不要聽信美國在電信巨頭華為問題上 "捏造 "有國家安全風險說法，而採用中國華為5G產品。加拿大近日將就5G移動網絡建設做出決定。

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據法新社今天報道說，中國駐渥太華大使叢培武說，認為中國華為對國家安全有威脅的想法，是美國捏造的，主要目的是為了打壓華為。據叢培武在獨立智囊團國際治理中心的一次虛擬會議上說：過去幾十年來，正是美國在做這種事情。叢培武說："我們希望加拿大能夠做出自己的決定，"

叢培武警告渥太華不要向中國企業發出 "錯誤的信息"。

據當地媒體報道，加拿大政府可能很快就5G做出決定，這個問題已經懸而未決了好幾年了。

據該報道，叢培武還談到了另一個 "敏感問題"，即台灣問題，他說，北京反對台北與其他國家的官方交流，期望渥太華繼續尊重 "一個中國 "原則。

據法新社，美國已經排除了華為在其領土上部署5G技術產品的可能性，理由是存在對西方網絡進行間諜活動或破壞的風險。

中國電信巨頭否認這一說法。

加拿大的其他盟友已經效仿美國，包括英國、日本、澳大利亞和瑞典。沒有等待渥太華的決定，貝爾、羅傑斯和Telus等加拿大幾大集團已經宣布，他們正在轉向華為以外的集團，特別是採用芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信，來部署他們的5G網絡。