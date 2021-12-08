中國辦南南人權論壇與拜登對壘？

美國召開民主峰會前夕，中國今天邀集近百個發展中國家和組織舉辦“2021．南南人權論壇”，批評一些西方國家自詡“人權衛士”，是“假人權真霸權”，並讚揚中國為國際人權作出貢獻。中國辦的南南人權論壇主題為“人民至上與全球人權治理”。

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據中央社今天引述中國官方消息報道說，美國民主峰會前，中國辦南南人權論壇批西方霸權。

名為“2021．南南人權論壇”8日在北京舉行，來自近100個國家和國際組織的高級官員、專家學者、駐中使節等近400人以線上線下方式參會。今年主題為“人民至上與全球人權治理”。

據官方新聞說，中國國家主席習近平向“2021．南南人權論壇”致賀信，宣稱中國共產黨始終是尊重和保障人權的政黨。中國堅持以人民為中心，把人民利益放在首位，以發展促進人權，推進全過程人民民主，促進人的自由全面發展，成功走出一條符合時代潮流的人權發展道路，推動中國人權事業取得了顯著成就，14億多中國人民在人權保障上的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

習近平並稱，人權實踐是多樣的。世界各國人民應該也能夠自主選擇適合本國國情的人權發展道路。

官方消息說稱，與會嘉賓們指出，各國都可以而且應當走適合自身國情和人民需求的人權發展道路。全球人權治理要由各國共同商量。一些西方國家自詡“人權衛士”，打着人權旗號干涉別國內政，服務自身政治目的，是“假人權真霸權”。與會嘉賓們還稱，中國鮮明提出“人民幸福生活是最大的人權”，採取一系列政策舉措增強人民獲得感幸福感安全感，成功走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，“為國際人權事業作出重要貢獻”。

中央社說，南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）是中國於2017年邀集發展中國家、組織主辦的國際論壇，每2年舉行一次。