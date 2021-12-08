抵制北京冬奧會話題成聚焦

北京冬奧會將於2022年2月4日至20日舉行。抵制此屆奧運會話題成為聚焦。美國，澳大利亞，新西蘭等國提出政治與外交部分抵制方案，其他國家醞釀就此問題做出表態。

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北京冬奧會將於2022年2月4日至20日舉行。美國外交抵制對北京冬奧有何影響？

據法新社發自北京報道稱，美國宣布對北京冬奧進行外交抵制，藉此抗議中國人權紀錄不佳，尤其是美國眼中種族滅絕穆斯林少數民族的行徑。

美國總統拜登政府發動外交抵制後，美國將不會派遣任何外交或官方政府代表出席冬奧。

傳統上，奧運主辦國是全球注目的焦點，外國領袖或官員經常到訪。舉例來說，美國前總統小布什就曾出席2008年北京夏季奧運，為美國隊加油。

但中國被控集體拘禁新疆穆斯林少數民族、強迫他們勞役和其他虐待行徑，使得美國官員明年2月若被看到出現在北京的看台上，政治上說不過去。

外交抵制對中國釋出訊息，應可舒緩拜登在國內承受的壓力，也不會懲罰到美國運動員，或是徹底破壞已經很脆弱的中美關係。所以外交抵制是一種冷落，但痛感遠不及美國一些知名國會議員和人權團體提倡的徹底抵制，也就是禁止選手、教練、隨隊官員參加奧運。

外交抵制會如何影響冬奧？據法新社說，看起來完全沒影響。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在宣布外交抵制時強調，美國運動員可以自由參加冬奧，且「我們百分之百會在後面力挺，在家鄉替他們加油」。國務院發言人另行表示，美國隊成員、他們的教練、訓練師和其他工作人員仍會獲得領事與外交安全協助。同時目前並無跡象顯示中國主辦單位會差別對待美方人員。

無論如何，冬季奧運本來就少有最高政治人物現身，再加上新冠病毒疫情防疫準則嚴格，出席官員人數可能進一步受限。

至於其他國家會跟進嗎？據法新社說，尚無國家宣布類似計畫，但英國、澳大利亞、加拿大等美國的緊密盟邦據報正在考慮。這些國家近年與北京的關係大幅冷卻。

然而除此之外，中國在全球的政經影響力擴大，預料將使其他多數國家斬斷加入的念頭。

但這無法保證中國在冬奧期間不受批評，因為個別奧運選手在北京期間仍能自由發聲。中國網壇明星彭帥指控前國務院副總理張高麗性侵後，選手顯然有可能批評中國。

彭帥公開指控張高麗後消失了3周，促使網壇頂尖球星紛紛對她的安危表達擔憂，世界女子職業網球協會（WTA）已宣布暫停在中國的所有賽事。

但根據奧運觀察家，奧運大型贊助商極不可能發動商業抵制。

就中國會如何回應？法新社說，中國已譴責抵製作法好幾個月，並警告「美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待」。

中國的確切行動仍說不準，但諮詢組織「歐亞集團」（ Eurasia Group）表示，中國的報復或許僅限於外交管道，可能包括對若干美國政治人物祭出大致上僅具象徵意義的制裁。

但中國已警告，外交抵制可能對中美關係有更廣泛的影響，這可能使拜登更難與北京在軍備控制談判和台灣議題上取得進展。

然而中國可能會低調報復，以免讓人更關注對於中國人權議題的批評。由於共產黨嚴格控制國內資訊，許多中國公民都承認對人權議題所知甚少。

據法新社說，抵制奧運有先例。1896年第一屆現代奧運會在希臘雅典舉行，此後數度發生個別國家或多國聯盟杯葛奧運情事，特別是夏季奧運。這些案例一般是某些國家杯葛意識形態敵人參加奧運，例如穆斯林國家為抗議以色列選手出席而不參賽，或是北朝鮮退出1988年漢城（現譯首爾）奧運。

目前為止的最大動作發生於1980年，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）抵制莫斯科奧運，以抗議蘇聯入侵阿富汗；4年後蘇聯也抵制洛杉磯奧運進行報復。兩次抵制最主要的影響都是獎牌榜，美蘇都趁對方缺席時狂掃金牌。