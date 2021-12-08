捷克布拉格棄捨大熊貓選展穿山甲

捷克首都布拉格原本冀望迎接來自中國的受歡迎動物貓熊，但在不滿北京政治施壓下，如今布拉格動物園將接待台灣借殖的瀕危動物穿山甲，反映出兩岸外交競爭延伸到動物親善領域。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣穿山甲vs中國貓熊，據中央社今天報道稱，兩岸動物外交在布拉格較勁。

據台北市立動物園今天表示，將借殖給布拉格動物園的穿山甲“果寶”及“潤喉糖”因9月生下一隻寶寶，“潤喉糖”目前仍在育幼中，因此預計明年3月可以成行。園方去年與布拉格動物園談成借殖計畫，為域外保育盡一分心力。

中國數十年來不斷將毛茸茸的貓熊送往世界各地，藉由這種可愛動物的吸引力達成親善目的。而布拉格原本與中國首都北京是“友好城市”關係，因此也曾希望成為另一個收到貓熊的城市。不過，2019年1月時，新上任的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，由於原本與北京締結姊妹市的協議條款，包括布拉格須確認將繼續履行捷克政府的一個中國政策，並認知台灣是中國不可分割的領土，因此要求廢除條款。

到了當年10月，布拉格市政會議便通過解除與北京的姊妹市關係，北京也隨即宣布關係解除，並指責布拉格市府當局“粗暴干涉中國內政”。過了2個月，布拉格市議會更無異議通過與台北締結為姐妹市。

中央社引述“華爾街日報”稍早報道，學生時代曾到台灣實習的賀瑞普，基於對台灣的友好和對西藏人權的重視，主動提出“人權比貓熊還重要”，寧願放棄北京在締結姊妹市時答應卻遲遲沒送來的貓熊，也要堅持人權價值。他在2019年3月訪問台北時，也已表達希望台北市贈送穿山甲的意願。

長鼻子的穿山甲全身布滿一層層扇形鱗片，以螞蟻和白蟻為主食，親民度看似難以與圓滾滾的呆萌貓熊較量。但賀瑞普幼時在一本圖畫書見過穿山甲後，就一直認為牠是世上最酷的動物之一，“看起來就像活的松球一樣”。

賀瑞普對於台灣穿山甲即將到來殷切期待，今年11月還特地在臉書（Facebook）貼出“果寶”與“潤喉糖”的照片，寫道“你自己看看，不是很可愛嗎？”並計畫讓民眾票選為2隻穿山甲取捷克文名字。

據該報道，然而，台灣的“穿山甲外交”若要成功還有一個條件：布拉格要能養活這種動物。台北市立動物園過去15年僅對外借殖過6隻穿山甲，分別送往德國和日本，但其中3隻沒養活，一隻已老死，其餘2隻仍難以適應德國動物園準備的食物。

台北市立動物園在1997年成為世界上首批成功繁育穿山甲的動物園之一，目前是用粉虱、蜜蜂幼蟲、蘋果、蛋黃、酵母粉及6種以上其他原料熬煮成穿山甲所需飼料。布拉格動物園如今也盼沿用相同經驗，在捷克成功繁育出穿山甲寶寶。

回過頭來，貓熊也並非較容易伺候。牠必須以竹子為食，且要讓牠交配更是難上加難。

據中央社說，此外，台北市立動物園負責保育工作的副研究員曹先紹指出，穿山甲在與貓熊的外交競爭還有個優勢，那就是國外動物園若要飼養貓熊，每年得繳交高達100萬美元（約新台幣2780萬元）保育費給中國，但台灣不會對飼養穿山甲收任何費用。