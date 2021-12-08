未講先鬧：保安局長怒批羅冠聰民主峰會發言詆毀京港 羅稱不怕威嚇

由美國牽頭的全球民主峰會明(9日)起一連兩日舉行，流亡海外的前立法會議員羅冠聰受邀演講，香港保安局長鄧炳強對此大表不滿，在羅冠聰發言前已指責他「企圖發表詆毀(北京)中央和(香港)特區政府言論，散播政治謊言」，他對此感到極度憤怒。羅冠聰反諷鄧炳強幹涉他國內政，因為鄧沒有被邀請，他又說，不會屈服於鄧炳強的威嚇，將繼續就香港選舉制度發言。

廣告 繼續瀏覽後續

鄧炳強昨(7日)晚發表網誌，指潛逃的「反中亂港」分子羅冠聰企圖在一個由美國策畫、以民主作包裝，實質是鼓動其陣營對抗中國的會議上發表詆毀中港政府的言論，散播政治謊言，「我對此感到極度憤怒。」

他續稱，羅冠聰多次發表仇中言論，發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《香港國安法》，在其他年輕人身陷囹圄之際，他卻乞求西方國家庇護。而「怯於中國和平崛起」的西方國家和政客則以中國威脅論作幌子，利用反中亂港分子作棋子，大肆唱衰中國及香港。他又說，「羅冠聰之流」又煽動選民無視立法會選舉，對選舉作出抹黑和違法呼籲，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，港府會追究其刑事責任。他更指出，羅的有關言論可能違反《香港國安法》，但就沒有作出闡釋。

羅冠聰午夜時在其社交媒體上回應鄧炳強，指呼籲市民抵制一個選民有權不投票的選舉竟被視為犯法，你「幾咁荒謬」，但他不會屈服於這種威嚇。至於鄧炳強指他發表煽動言論，他相信，他和一眾被控煽動顛覆而受審的人宦是為香港民主行事，不會「被中共安插嘅罪行所扭曲」，呼籲鄧局長搜集更多證據，「等全世界嘅人了解到呢啲指控同埋香港政府有幾咁可笑。」羅更藉此反諷鄧炳強，指他作出「咁多煽動香港市民以及國際社會憎恨香港政府嘅言行，好難說服外界你唔系『反中亂港』份子」。

在鄧炳強發文前，羅冠聰已響應外界對他在民主峰會上發言的言論，指部份人支持和鼓勵他，亦有來自親共陣營的冷嘲熱諷和人身攻擊；既有人在沒有提出證據的情況下將他的工作扭曲成為「外國勢力」煽動，又有人質疑他代表香港的資格，但他表明，不會被荒謬言論困擾。

羅冠聰昨午已抵達美國緬因州，以便出席當地時間周五早上的「保障人權」和「鞏固民主及對抗威權」兩個討論環節，並發表講話。他說，作為唯一受邀的港人，對獲邀感到榮幸，將會在演說中談及中共對國際社會的威脅，以及香港和其他地區的民主抗爭，亦會呼籲國際社會團結對抗威權崛起。