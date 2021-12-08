海內外華人聯署公開信呼籲中國政府允許郭飛雄赴美照看病重的妻子
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中國律師王宇、美國學者胡平等數十位海內外華人近日發起聯署公開信，呼籲中國政府允許郭飛雄赴美照看罹患癌症病情惡化的妻子張青。
公開信寫道：我們是一群長期關心中國人權和法治進步的人士。我們對中國公民楊茂東（筆名郭飛雄）和張青夫婦目前面臨的困境十分擔憂。
目前住在美國的中國著名異議人士郭飛雄先生的妻子張青女士，於今年一月被發現患有晚期腸癌，急需郭飛雄赴美陪伴照看。但中國公安部以“可能危害國家安全”為由，始終阻止郭飛雄赴美。目前張青的病情日益惡化，隨時可能有生命危險。
據我們所知，郭飛雄曾為赴美陪護病妻多次向中國政府部門懇切呼籲，也與中國各級公安部門持續溝通，然而卻一直無法成行；日前獲悉，郭飛雄被警察帶走，下落不明。
我們認為，郭飛雄作為公民，他的人身自由以及自由旅行的權利，應受中國相關法律的保障。其妻子身患重病，命懸一線。中國政府的某些部門和官員在此事上的處理方法，不僅有違中國法律，而且也違背基本的人道精神。
鑒於此，我們呼籲中國政府領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許郭飛雄儘快出國照顧妻子。
據自由亞洲電台報道：在世界民主峰會召開前夕，美國國務院呼籲中國政府“立即釋放”維權人士郭飛雄，並允許他離開中國、到美國照顧他重病的太太。
美國國務院一名發言人7日晚間回覆自由亞洲電台查詢時表示，美國對中國維權人士郭飛雄遭拘留“深表關切”，呼籲中國當局立即釋放他，並允許他離開中國照顧他在美病重的妻子。
發言人指出，美國將民主價值觀置於外交政策的中心，捍衛民主、人權和人類尊嚴。
發言人重申，美國會繼續與世界各地的所有人權捍衛者、包括郭飛雄站在一起，“他們試着自由表達自己的想法，不該擔心受到懲罰或暴力對待。”