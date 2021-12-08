澳大利亞宣布外交抵制北京冬奧

澳大利亞加入到美國外交抵制北京冬奧的隊伍中。澳大利亞總理莫里森周三宣布，澳國不會派遣任何外交代表出席2022年北京冬奧會。

廣告 繼續瀏覽後續

莫里森說，澳大利亞不會從堅決維護自身利益的強硬立場後退，因此，我們不派遣任何官方代表團出席北京冬奧會，自然不會令人吃驚。

莫里森補充說，堪培拉的決定是在與中國在一些問題上存在 "分歧 "的情況下做出的，包括澳大利亞的外國干涉法和最近決定購買核動力潛艇等問題。

在美國宣布以人權名義對北京冬奧進行外交抵制一天後，澳大利亞的這項決定並不妨礙運動員參加奧運會。

莫里森同時表示，北京在新疆嚴重違反人權，以及北京拒絕與澳大利亞官員會晤討論相關問題也促使堪培拉作出上述決定。

莫里森說：“中國政府從不接受與我們見面討論上述問題”。

中國與澳大利亞自2018年以來關係一直緊張，近兩年，雙方高層次外交關係處於凍結狀態。

中國最惱怒的是澳大利亞通過外國干涉法，以及禁止華為參與澳大利亞網絡建設，另外，澳大利亞要求對中國爆發的新冠疫情展開國際獨立調查也激怒了北京。

澳大利亞的大麥、煤炭、銅礦石、棉花、乾草、龍蝦、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘類水果、穀物、葡萄、乳製品和嬰兒配方奶粉都受到中國的制裁。

澳大利亞決定為其海軍配備核動力潛艇，作為與英國和美國簽訂的新防務條約的一部分，這被廣泛認為是為了對抗中國在太平洋地區的影響，也引起了中國政府的憤怒。