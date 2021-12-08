無國界記者發表新報告批中國新聞業倒退史無前例額

總部設在巴黎的無國界記者組織周二再度就中國新聞行業發表長達82頁的研究報告，報告認為中國對新聞行業的打壓史無前例。

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這是繼2019年標題為《中國追求的世界傳媒新秩序》的調查報告之後，無國界記者組織發表的又一份有關中國的新聞行業的調查報告，今次報告的標題為《中國新聞業大躍退》，報告詳細的揭露了中國政府如何打壓中國民眾的知情權。

具體而言，報告盤點了中國政權用來鎮壓記者的工具：其中包括，中國記者必須更新記者證而接受為期90小時的年度培訓，其中重點是學習“習思想”。記者已經被要求下載學習強國等可以收集他們個人資料的政治宣傳應用程式；中國是全球最大的記者監獄，中國目前至少有127名專業和非專業記者被中關在監獄中。光是調查禁忌話題或刊登被禁的資訊，就足以讓記者被關進衛生環境不佳的監獄多年，有時甚至可能遭受不人道對待而喪命。而他們中以新疆的記者為最多，目前有71名維吾爾記者身陷囹圄，占關在中國的記者人數一半以上。

報告特彆強調香港新聞自由的惡化。香港過去曾經是新聞自由的典範，而今天卻有越來越多記者遭當局以涉嫌危害國家安全的罪名而被逮捕。

目前至少有《蘋果日報》創辦人黎智英在內等12名記者、新聞自由捍衛者遭當局拘押，這12人都可能被判無期徒刑。

《中國新聞業大躍退》報告還詳細介紹北京在境內以及在境外控制資訊管道的策略，並向中國當局、各國政府、機構、記者、媒體提出呼籲和建議。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）呼籲民主國家“找出所有適當策略，阻止北京推行鎮壓政策，並支援所有想捍衛知情權又愛國的中國公民。”