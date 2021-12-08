立法會選舉民調：36%受訪者不投票 投票意欲創三十年歷史新低

在立法會選舉尚余約十天之際，一項民意調查發現，表明不會去投票的受訪者較月前微升至三成六，而表示會去投票的則只有五成一，維持同類型調查近三十年的最低投票意欲；另外更有近五成人表示地區直選沒有候選人值得支持。負責民調的鐘劍華指出，選民的投票意欲為歷來三十年的民調中最低，直接反映對「一國兩制」有沒有信心；而政治學者陳家洛更預期，今次選舉或會創下最低投票率的紀錄。

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不過，一面強調選舉重要、一面指投票率高低不代表什麼的特首林鄭月娥，今(8日)在中國《環球時報》發布的訪問中指出，投票率受很多因素影響，不需過分擔心，更有說法認為，政府工作做得好、公信力高，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈要求去選擇議員監督政府。未知其言論是否在為投票率作預期管理。

香港民意研究所昨(7日)午公布最新民調結果，但沒有觸及被廉政專員白韞六聲稱正在研究有無違法的「投白票」意向，民研副行政總裁鍾劍華表示，廉政公署沒有人找民研所查問，而民調問題中的「投白票」等選項並未消失，會繼續提問以審視民情趨勢，相關的調查結果稍後會發布。他又批評官員的說法或會模糊法律邊界，但民調的提問絕既無提示、亦無建議選民如何投票，不認為有問題。根據公開資料，健制派及其傳媒批評民研所在民調中詢問受訪者投票選項中出現「投白票」，有煽惑他人不投票或投無效票，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，其後，白韞六先是說「不排除」民研所違法，後又透露，「正研究」提問有否違法的問題。

香港民研於上月29日至本月3日隨機抽樣以電話訪問861名選民，結果顯示，表示不會投票的比例較上月中進行的民調上升三個百分點，而表示「未決定」的有11%，較上次下降了三個百分點；至於表示會去投票的只有51%，有關投票意欲較過去八屆選舉前的民調低，以2016年為例，當年有83%受訪者表示會投票，結果，當年創下58.28%的歷屆選舉最高投票率。

調查又發現，當被問及地區直選中有沒有候選人值得投票時，30%人表示有，49%人表示沒有，另有22%受訪者表示「不知道/很難說」。另外，民調結果又反映，選民對新立法會重新畫分選區後自己所屬選區認識不深。在響應提問時，只有27%受訪者知道自己所屬的現有選區，41%答錯所屬選區，32%表示不知道或不肯定。

出席民調結果發布會的浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指出，市民投票意欲維持穩定低的水平，推算這次選舉可能是香港自有選舉以來，最低投票率的一次，因為現時未見到有足夠的誘因，改變選民投票意欲，而民調結果亦反映，現時的候選人只能吸引相當少的選民支持，呼籲官員面對現況。