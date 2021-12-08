陶冬看中國四大重要變化 十年內有機會超過美國

國泰金旗下國泰世華8日下午舉行2022年趨勢論壇，請來瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬談“中國未來十年的四大重要趨勢”，包括經濟增長模式、數據時代、碳中和及中美關係之變，都可能使全球經濟局勢重新洗牌，中國大陸極可能靠人工智慧、區塊鏈、雲端科技、資料中心、5G或6G等“ABCDG”新經濟，在十年內有望超車美國。

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陶冬提到目前中國大陸正處於“百年之變”，包括政治、經濟、科技、增長模式、社會及地綠政治上等變化，尤其未來10年跟市場最有關的有四大改變。首先他提到最重要的中國大陸經濟增長模式的變化。他說，中國大陸每20到25年，經濟就會出現形態上巨大變化，過去20年中國大陸靠的是水泥紅利及人口紅利，未來20多年吃的是數據紅利。如今水泥紅利已走完，正在呼喚新的業態。

此外，他也提及，大陸經濟將由美式強調服務的增長模式，轉為強調製造的德國式增長，金融（包括股市）及服務業重要性下降，尖端製造業將由國家引導。

最後，另一個經濟增長模式的改變，是從鄧小平時代追求“部份人先富”，走向經濟果實“再分配”，讓社會整個分配更均勻和諧。他說未來十年經此重大改變，關心資產價格的人需清楚把握此脈動。

中國大陸未來十年的第二項大改變是數據時代之變，即走入A（AI）、 B（Blockchain區塊鏈）、C（ Cloud雲端）、 D（Data Center）、及G（5或6G）時代之變。新經濟為消費者量身訂作送到門前，對製造業、服務業、零售業產生顛覆性變革。陶冬說，這二年中國大陸數據化程度已與美國並駕齊驅，甚至些微領先，而這場新冠疫情，中國大陸率先走出危機，在ABCDG新時代來臨下，在十年內全球經濟將會重新洗牌。

第三改變是碳中和之變。陶冬分析中國國家主席習近平宣布2030年碳達峰，2060年碳中和，新能源商品的超級周期即將形成，價格上漲將集中在新清潔能源與新材料、新金屬。

四是中美關係之變，陶冬認為將會改善，起碼開始對話，美對中懲罰性關稅會下降，在碳中和上合作，但很難見到根本性改善，老大與老二間會有更多科技及非典型競爭。

最後陶冬受訪時提及，他認為2022年將出現各國經濟週期“錯位”，即美國為解決通膨問題，可能是全球唯一且率先升息的國家，並進行縮表，但中國大陸經濟成長減速，中國人民銀行勢必要增加流動性，進行定點放水，而日本與歐洲可能不動，資金從新興市場流向美元資產，市場波動加劇，尤其可能出現新興市場之亂。