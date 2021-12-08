香港專家許樹昌：Omicron的殺傷力和死亡率較Delta輕

_8.12 Omicron變種病毒株真貌，左圖為在高倍電子顯微鏡下的面貌，右圖是低倍鏡下的樣子。

武漢肺炎的最新變種病毒Omicron仍在蔓延，身兼香港防疫專家的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(8日)早表示，根據現有數據，可以肯定Omicron的傳播力高；至於其殺傷力和死亡率，看來不及來自印度的變種病毒Delta，但現行數據未足以作此定論。

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另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早亦在電台節目中引述非洲研究指出，變種病毒Omicron對輝瑞疫苗的逃逸能力較高，顯示Omicron似乎能夠大幅削弱疫苗的預防感染能力，幅度較其他變種病毒株更大。但他補充，這不代表接種疫苗沒有效用，強調疫苗仍然能夠降低感染後出現重症及死亡的風險。

許樹昌出席同一電台節目時又指出，年紀愈大，接種疫苗的抗體水平愈差，因此，長者無論接種那一款疫苗，都應該接種第三劑加強劑。事實上，很多地區已經更改科興疫苗的「完成接種」定義，由兩針改為三針。 另外，許樹昌又談及中大醫學院就疫苗成效的研究結果，指中德合作的復必泰(BioNTech)疫苗，預防感染武肺的表現較理想，而中國科興的疫苗在預防重症和死亡率的表現則較佳。

他指出，接種兩劑科興疫苗和復必泰疫苗半年後，兩者的中和抗體水平出現巨大差距，接種科興人士的打體濃度能維持「合格水平」只有一成六，而復必泰則有八成，反映復必泰疫苗的抗體水平較高，下跌速度較慢，較能預防染疫。不過，科興疫苗在預防重症及死亡率的表現，則較復必泰優秀。