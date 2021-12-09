美國眾議院通過法案禁止進口中國新疆強迫勞動產品

美國聯邦眾議院通過禁止進口中國新疆強迫勞動產品的法案。按程序，該法案現在必須送交參議院表決通過，並由美國總統拜登簽署才生效。就美國眾議院通過立法禁止進口新疆地區產品，中國商務部今天稱，中方堅決反對，美方應立即停止錯誤做法；中方將採取必要措施，堅決維護中方合法權益。

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據路透社今天報道說，美國眾議院立法禁止進口新疆產品。

美國眾議院出於對強迫勞動問題的關切，周三通過了禁止從中國新疆地區進口產品的立法。這是華盛頓繼續抵制北京對待其維吾爾穆斯林少數民族的做法，而以壓倒性優勢通過的三項措施之一。

法新社消息說，眾議院以428票贊成、1票反對的壓倒性結果通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

拜登政府6日剛宣布，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪及其他侵犯人權行為，美國不會派出外交或官方代表出席2022年2月的北京冬奧。

就美國眾議院通過立法禁止進口新疆地區產品，中國商務部周四稱，中方堅決反對，美方應立即停止錯誤做法；中方將採取必要措施，堅決維護中方合法權益。

路透社報道說，中國商務部指責“（美國做法）必將嚴重損害兩國企業和消費者的切身利益，也會加劇全球供應鏈緊張、影響全球經濟復蘇。”

眾議院以428票贊成、1票反對的壓倒性結果通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

拜登政府6日剛宣布，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪及其他侵犯人權行為，美國不會派出外交或官方代表出席2022年2月的北京冬奧。

法新社稱，美國聯邦眾議院今天通過禁止進口中國新疆強迫勞動產品的法案。法案現在必須送交參議院表決通過，並由美國總統拜登簽署才生效。