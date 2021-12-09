聯合國秘書長宣布將出席北京冬奧開幕式

12月9日星期四，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人宣布，自己將出席北京冬奧會的開幕式。

廣告 繼續瀏覽後續

古特雷斯的發言人杜拉里克在每日記者會上表示，“秘書長接到了國際奧委會邀請其出席北京冬季奧運會開幕式的信，他已接受這一邀請”。

截至目前，已有美國，加拿大，澳大利亞和英國宣布對即將在2022年2月4日至20日進行的北京冬奧會進行外交抵制，即雖然仍派運動員參加，但不會派官方負責人前往。中方回應稱這些國家“將會為外交抵制北京冬奧而付出代價”，但並未具體說明將會付出何種代價。

法新社回顧稱，無論是美國，加拿大，澳大利亞還是英國，這些國家近幾年來與中國的關係都在急劇冷卻：英國譴責北京對香港的鎮壓；加拿大曾經因孟晚舟和兩名加拿大公民在華被拘一事，與中國關係溫度驟降；澳大利亞與中國不睦，是因為近幾年來的懲罰性關稅，華為禁令，要求獨立調查新冠病毒來源，加入AUKUS聯盟等問題。

在上述抵制北京冬奧的聲浪中，法國教育部長布朗齊耶曾宣布法國不會加入抵制大潮，並在電視節目上指出，“需要警惕體育和政治之間的關聯”。但法新社引述一位要求保持匿名官員的話，稱“其實法國政府在派不派官員出席北京冬奧會的問題上還在討論當中，還沒得出結論”。其他尚未表態的國家仍在進行衡量，俄羅斯總統普京已宣布接受了習近平的邀請，將出席北京冬奧會的開幕式。