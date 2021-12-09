英國“金融時報”：美國可能將中國AI企業商湯科技列入黑名單

英媒報導，近日將於香港上市的商湯科技10日將截止招股並完成定價，同日美國財政部也會將它列入“中國軍工複合企業”黑名單，禁止美企參與相關投資。

廣告 繼續瀏覽後續

英國“金融時報”引述三名消息人士說法報導，為慶祝12月10日“國際人權日”，美方將針對若干國家祭出制裁，作法之一就是將中國人工智慧指標企業商湯科技（SenseTime）列入黑名單。

中央社引述報道說：美國總統拜登今年6月簽署一項行政命令，禁止美國人士投資黑名單上的公司。近日將於香港上市的中國商湯科技12月10日將截止招股並完成定價，而同日，美國財政部也會將它列入“中國軍工複合企業”黑名單，禁止美企參與相關投資。

對於商湯科技的美國股東來說，商湯列入黑名單可能引發問題。持有商湯3%股權的私募股權公司銀湖投資集團（Silver Lake）已同意，在首次公開募股（IPO）後禁售部分股權6個月；富達（Fidelity）和高通（Qualcomm）也持有商湯較少股權。

商湯科技預定本月17日在香港掛牌上市。據美國銀行業高階主管，滙豐是唯一參與此次IPO的西方投資銀行。

商湯科技是2014年由香港中文大學多媒體實驗室團隊所創立的獨角獸企業，專註於AI科技，並獲得阿里巴巴、新加坡主權基金淡馬錫（Temasik）等資金投入。

商湯、依圖、曠視和雲從並稱為中國人工智慧（AI）四小龍。此前紐約時報曾報導，商湯開發的人臉辨識系統被中國政府用以監控新疆維吾爾族人；而集糰子公司“北京商湯科技”也曾於2019年被列入美國商務部的制裁對象實體清單。