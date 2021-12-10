安聯考慮削減在北京冬奧會的廣告活動

北京，一名戴着口罩的男子經過北京冬奧會的宣傳板。北京冬奧會開幕還剩下數周時間，外交抵制冬奧的呼聲越來越高。

就在北京冬奧會召開前夕，中國因侵犯人權飽受詬病，國際奧委會的聲譽也在下滑。主要贊助商之一德國安聯保險公司正在考慮縮減其在北京冬奧會的促銷活動。

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據《法蘭克福彙報》報道，安聯是二月初將開始的北京冬奧會的頂級贊助商之一。這家總部位於慕尼黑的保險公司會向國際奧委會彙款約4億歐元，以便能夠在2028年之前的四場冬季和夏季奧運會上展示安聯的標誌。但鑒於國際對北京侵犯人權的指控，北京的天空變得烏雲密布。自稱“全球奧運合作夥伴”的安聯因此高興不起來。《法蘭克福彙報》從該集團獲悉，集團正在考慮大幅減少在北京周邊的廣告活動。安聯拒絕就此發表評論。

這家歐洲最大的保險集團於2018年秋季與國際奧委會簽署了一份為期八年的合同。安聯總裁貝特當時說：“通過國際奧委會的數字和社交渠道，我們可以為比以往更多的人提供服務，並向他們提供我們的專業知識。”現在是儘可能少地與人交談更讓貝特安心。

安聯是國際奧委會主要贊助商集團中唯一的德國贊助商。贊助商集團包括可口可樂、通用電氣、英特爾、松下、豐田等知名企業，但現在由於國際奧委會的聲譽下降，安聯擔心這會產生負面影響。因香港問題、新疆侵犯人權以及網球運動員彭帥被監控的指控，美國已宣布外交抵制奧運會。緊隨其後的是澳大利亞、英國和加拿大。

德國政府對抵制冬奧持謹慎態度。但《法蘭克福彙報》報道說，德國執政黨內部呼籲抵制北京冬奧的政客有多位。

如果德國政府抵制奧運會，德國工業界擔心，北京會懲罰德國企業。這並不需要正式形式。比如，中國只需要割斷給德國汽車生產商的半導體供應就可以了。

安聯如果退出贊助，就有可能損失銷售額。安聯剛剛成為第一家獲得中國政府許可的外國保險公司，可以在沒有中國合作夥伴的情況下，在巨大的中國市場上銷售其人壽保險。在北京奧運會上，安聯不僅會提供“運動營”，還會提供“量身定製的保險解決方案和服務”。