接送國際運動員和官員：北京冬奧將主要靠包機，臨時航班與防疫閉環

美聯社12月10日星期五報道稱，已經受到新冠大流行和部分外交抵制的北京冬奧會，在為所有運動員和官員尋找飛機座位方面，面臨另一個挑戰。

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北京冬奧組委抵離中心主任張良在周五的一場新聞發布會上表示，新冠導致定期客運航班減少，因此如何確保參與者順利抵達，“成為每個人的關注點”。美聯社援引張良的聲明，稱委員會和民航局“確立了以包機和臨時航班為主，商業航班為輔的原則”。“已有17家國內外航空公司簽約，提供臨時航班，新增15個進港航班，每天從全球十多個大港出發，出港航班13個”。“飛行計畫已經確定，航班時刻表也已經公布”。

美聯社回顧稱，自 2019 年底新冠在武漢爆發以來，中國在很大程度上控制了廣泛的病毒感染，但對疫情的限制，仍保持了嚴格的“零容忍”。北京冬奧組委抵離中心主任張良表示，冬奧參與者應該在出發前往北京前至少兩周完成疫苗接種，並每天監測健康狀況。他們還需要在登機96小時內進行兩次核酸檢測，並獲得中國政府頒發的綠色健康碼。抵達北京後，他們將接受另一輪檢測。之後，外國運動員、官員和記者將在 2 月 4 日至 20 日的奧運會期間進入一個防疫閉環環境參加各自的活動，而中國以外的觀眾是不被允許現場觀看比賽的。