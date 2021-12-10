美國公布制裁名單 新疆維吾爾自治區政府現任前任主席上榜

美國在12月10日星期五宣布對中國、朝鮮和緬甸等實施系列制裁，制裁對象包括中國的一家涉嫌監視新疆維吾爾族的人臉識別公司 ，朝鮮的一家動畫工作室，以及俄羅斯法學研究機構等。總共有來自8個國家的15名個人和10個實體因與世界各地侵犯人權和鎮壓行為的聯繫而受到制裁。

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美國本輪制裁，屬於旨在打擊腐敗和侵犯人權的“馬格尼茨基”法框架，並於國際人權日宣布。

美國財政部在一份聲明中表示，在中國新疆維吾爾自治區政府代主席艾爾肯-吐尼亞孜及前任主席雪克來提-紮克爾手下，“超過 100 萬名維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族成員被關押在新疆”。因涉嫌侵犯人權，艾爾肯-吐尼亞孜和雪克來提-紮克爾受到來自華盛頓的制裁。而設計人臉與圖像識別應用程序的公司“商湯科技”受到制裁，則是因為“提出識別留鬍子，戴墨鏡，戴面罩的維吾爾族人的技術能力”，而被美方認定服務於新疆警察對人群的監控與身份驗證。事實上，“商湯科技”自2019年就已被列入美國黑名單。

本次同樣受到美國制裁的朝鮮動畫工作室名為“SEK”，因參與製作“風中奇緣”和“獅子王”等經典動畫片而被人知曉。該動畫工作室被制裁，原因是“利用各種空殼公司來逃避針對朝鮮政府的制裁，並欺騙國際金融機構”。這是拜登上任以來對平壤的首次制裁，朝鮮國防部長李勇吉（音）和朝鮮中央檢察院也在受制裁之列，原因是“涉及不公平審判的司法程序裁決”。

一同受到美國制裁的，還有俄羅斯“歐洲法學研究所”和該研究所所長，原因與朝鮮有關，被控“為在俄羅斯就業的朝鮮工人提供數百份學生簽證”。而這些朝鮮工人的“外彙收入”“被朝鮮政權用來支持其非法大規模殺傷性武器和彈道導彈的計畫”。

本次受到美國制裁的還有緬甸的4名地區領導人和3名與國防部有關的組織，原因是“與軍政府對民主的攻擊和殘酷鎮壓有關聯”；另外孟加拉國陸軍的快速行動營也因涉嫌在政府的販毒戰爭中“嚴重侵犯人權”而被制裁。