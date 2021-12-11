世界銀行向阿富汗撥款2.8億美元助其應對人道主義危機

世界銀行周五宣布：將通過重新分配重建特別基金的資金，向阿富汗提供2億8000萬美元的人道主義援助。這筆資金將轉給聯合國兒童基金會和世界糧食計畫署，它們將分別在今年年底之前收到1億和1.8億美元捐款，這筆資金將用來彌補現在正在實施的向阿富汗人民直接提供健康和營養服務計畫的資金缺口。

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世界銀行表示：聯合國兒童基金會和世界糧食計畫書這兩個聯合國組織在阿富汗建立了良好的基礎 ，並具備充分利用這些資金的實地後勤能力。聯合國兒童基金會將可利用這筆資金為1250萬人口提供基本和必要的衛生服務，並為100萬人提供免疫接種；世界糧食計畫署則能夠為270萬人口以及近84萬名婦女和兒童提供糧食和營養援助。

今年8月底，在塔利班重新掌權後，世界銀行暫停了對喀布爾的援助。此後，阿富汗人民陷入嚴重的人道主義危機。

阿富汗重建信託基金於2002年建立，共有34個捐款方，為阿富汗民事預算提供了30%的資金，這項基金通過國家計畫提供支持，如：降低嬰兒死亡率並改善兒童教育。但在塔利班奪取政權後停止了運營。自此，阿富汗人民陷入了嚴重的經濟危機、糧食短缺和日益嚴重的貧困。 聯合國多次對阿富汗的人道局勢拉響警鐘，表示：該國超過半數人口今年冬季將面臨嚴重的糧食短缺。

世界銀行指出：本次撥款2億8000萬美元的決定是向阿富汗人民提供人道主義援助的第一步。這筆款項將有助於“填補現有計畫中的資金缺口，直接向阿富汗人民提供健康和營養服務。