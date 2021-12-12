多個國際非政府機構呼籲尼亞美立即釋放5名人權捍衛者

11家國際非政府組織發出呼籲，要求尼日爾當局立即釋放五名公民社會行動積極分子，其中包括一名法國人。這些人權捍衛者在12月10日慶祝國際人權日的當天在尼亞美被捕。

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發出呼籲的非政府組織包括：為（捍衛）人權而共同行動（Agir ensemble pour les droits humains）、讓我們翻頁（TLP）、律師之友（Lawyers）以及國際人權聯盟(FIDH)等。

上周五，在迎來又一個國際人權日之際，尼日爾“讓我們翻頁 (TLP)”運動舉辦了“公民民主大篷車”活動，主要目的是“提升尼亞美民眾對尊重基本權利和民主制度優越性的認知”。當天，尼日爾警方傳訊了10多名參加活動的積極分子，隨後，“讓我們翻頁”及“為（捍衛）人權而共同行動”組織的五名積極分子以“參加未經允許的集會“為名遭到抓捕並受到拘押。

非政府組織在公報中披露：被抓捕的法國人馬修-波奇耶（Mathieu Pourchier）雖然負責“讓我們翻頁”運動秘書處的宣傳和保護工作，卻並非當天舉行的“大篷車”活動的成員，他是在當地小鎮上駕駛摩托車時，遭到四名便衣警察的逮捕。

11家非政府機構呼籲尼日爾當局立即釋放被捕人員，並“停止對民間社會成員的所有騷擾行為”。

另據報道，尼日爾司法部決定禁止“讓我們翻頁”運動原定於周日在尼亞美舉行的示威遊行，這次活動的主要訴求是要求西方、特別是法國撤離以“反恐”為名在該國建立的軍事基地。