法國慶祝：與中國簽了豬出口協議，非洲豬瘟不再是巨大阻礙

法新社12月13日星期一報道稱，法國剛剛與中國簽署了一項有關產區區畫的協議，若境內一地發生非洲豬瘟病例，其他未受影響的產地也能夠繼續向中國這個重要客戶國出口豬產品。

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法國經濟部表示，中法協議於周一上午在巴黎和北京之間的“高層經濟和金融對話”期間簽署。根據這項“區分協議”，即使法國一地發生非洲豬瘟病例，來自未受疾病影響的產區的豬肉仍可以繼續從法國出口到中國。

法新社指出，中國是世界領先的豬肉生產國、消費國和進口國，對法國來說是一個很大的市場。2020 年，中國吸收了法國近三分之一的出口。在歐盟，從國家層面來講一旦一國出現豬瘟，那麼這個國家將關閉向歐盟以外出口生豬和豬肉類產品的通道。德國作為歐洲第二大生豬生產國，仍在因此付出代價。中國市場的流失，導致德國生產商出現過剩，進一步造成歐洲豬肉價格下跌。

法國農業部的食品總委會在今年7月曾指出，“在動物流行病蔓延的情況下，分區協議是至關重要的，以此來保障最低限度的出口”：未受污染的分區可以繼續向中國出售豬肉。法國養豬跨行業協會負責人安娜-理查稱，“假設法國東部的一個省出現非洲豬瘟，法國西部這個大部分生豬的產地，仍可以繼續出口”。

法國經濟部長布魯諾·勒梅爾表示：“我們與總統和農業部長為達成豬的區畫協議進行了數月的鬥爭。我們成功了”！農業部長朱利安·德諾曼底也認為，“這個協議是中國簽署的第一個有利於歐盟國家的相關協議，這個意義上說，它是典範和先驅”。法國養豬跨行業協會負責人安娜-理查表示，“我們真的非常高興，這對我們來說非常重要”，“就這個問題，我們已經和政府機構談了許多年”。

法新社強調，目前法國沒有非洲豬瘟的病例，但近年來這種疫病給法國養豬業造成的威脅越來越大。法國農業部近期指出，非洲豬瘟在2018年影響過比利時，之後在德國東部持續了一年，今年多米尼加共和國和海地爆發了多起豬瘟，這也讓法屬安的列斯群島高度警惕。

非洲豬瘟在非洲流行了幾十年，目前影響到該大陸以及歐洲、亞洲和加勒比海地區的約50個國家。這種毒性很強的病毒對豬群是致命的，但對人類健康沒有風險。不過，它對豬肉專業人士產生了嚴重的影響：受污染的農場里，所有的豬都難逃生天。