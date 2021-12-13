阿里巴巴性侵事件後4個月解僱提出指控女員工 再起風波

中國電商巨擘阿里巴巴一名指控遭上司及客戶性侵的周姓女員工，據聞在事件曝光後四個月、遠離公眾視線後遭解僱，理由是「對外發表或傳播不當言論……造成惡劣影響。」受害人不認同公司的說法，又指責領導層事發後曾公開道歉，承認處理不當，但卻在幾個月後反指受害員工犯錯，堅決循法律維權。不少網民批評阿里巴巴的解僱行為，又抱怨性侵受害人難以在中國討回公道。

廣告 繼續瀏覽後續

根據中國河南的《大河報》報道，性侵風波中的周姓女員工上月25日接獲公司解除勞工合同的電郵，聲稱她違反了阿里巴巴集團員工紀律制度：「對外發表或傳播不當言論，故意捏造、散布虛構的事實，或傳播未經實的消息，造成惡劣影響。」周小姐不認同公司的說法，指一直在集團內部反饋，沒有對外傳播事件，包括在遭性侵後曾私下向上司投訴，未獲理會後亦只是在公司飯堂搞維權活動，以及至在阿里巴巴內部網絡發文章。即使事件被人截圖並引發關注，她亦沒有接受媒體訪問和對外發表不當言論。她認為，所謂的「造成惡劣影響」是阿里巴巴發生這種事情以及公司在事發後的處理不當造成，阿里巴巴將自己的過錯推諉給她這個性侵受害者是毫無道理的。

她又說，案中兩名被告，其中一人被公安處以最高行政處罰，另一人因涉嫌刑事犯罪被移送起訴，可見她的指控並非無理。而阿里巴巴的領導層在事發後亦曾公開道歉，承認處理不當，現在卻反指受害員工犯錯，她一定會「用法律手段維護權益」。

根據公開資料，周女於7月27日在王姓上司強行召喚到濟南出席飯局，被張姓客戶強迫喝酒和猥褻，她酒醒後發現自己在酒店被性侵，報警後在閉路電視發現其上司當晚曾前後四次進入她的房間。事件於8月7日曝光，引起輿論嘩然，紛紛指利用權力性侵已成有權勢者的特權。阿里巴巴當時表示會全力配合警方調查，並指涉嫌員工已被停職。集團董事局主席張勇更在內部網絡發表聲明，指責公司人力資源和相關的各級業務主管對此事處理不當，又稱為事件感到「震驚，氣憤，羞愧」。其後，阿里巴巴更解僱王姓男子和十名相信曾在社交媒體轉載周女文章的員工。

及至9月，該區檢察院公告稱，犯罪嫌疑人王某文(即周女士的上司)實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕。濟南市公安局槐蔭區分局亦表明終止對王某文的偵查，並依據中國治安管理處罰法，對王某文作出治安拘留15日的處罰決定。至於另一被捕人張姓男子則被批准逮捕。

另外，阿里巴巴集團原副總裁李永和早前因此事引咎辭職，近日稱周女「不顧其積極應對處理事件的事實」，捏造「知情卻不處理」的虛假事實，起訴周女「名譽侵權」，案件正在審理中。