黎智英：若六四是罪 就讓我來背負吧

這是一張 蘋果日報創辦人黎智英 2020 年 12 月 12 日在懲教署人員的陪同下登上囚車，然後在香港法院出庭的資料照片。

香港幾位泛民人士因參加六四燭光晚會於12月13日遭判刑，網上有人感嘆，“你不知道今天的香港，會滑向何等黑暗的去處! ”

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1989年六四血案發生後，全中國唯有香港年年紀念，去年被迫嘎然而止。法新社報道說，已被囚禁的香港報業大亨、74歲的黎智英周一與另外七位民主人士因參加2020年被禁的紀念天安門死難者活動而遭判刑。

他們被裁定煽惑及參與未經批準的集結罪名，黎智英判刑13個月，香港支聯會前副主席鄒幸彤12個月、立場新聞記者何桂蘭6個月。涉及同案的另外五人亦於同日被法院判刑，其中前支聯會主席李卓人判刑14個月，前支聯會常委蔡耀昌12個月，前常委梁耀中及梁錦威各入獄9個月，民主黨前主席胡志偉4個月零兩周。

黎智英親筆寫信陳情，由他的律師在法庭宣讀：你們還記得那些流血的人但忘記了鎮壓的殘暴……但願愛的力量最終戰勝毀滅的力量。

他在信中說：“我沒有參與維園六四集會。我在記者前點燃蠟燭，是為了提醒全世界要記得和悼念，31年前在天安門廣場，那一班將真相、公義和美善置於自己性命之上、並為此犧牲的年輕人。”

若悼念為不公而死的人是一種罪，就讓我背負這種罪、承受這種懲罰吧! 那我便可以與在六四犧牲的年輕人一同背負這份光榮和重擔，繼續追求真相、公義和美善“。

法新社報道說，香港維園六四燭光晚會，連續點燃了三十年，曾經是香港享受政治自由最具象徵意義的標誌。去年當局以疫情為名禁止紀念，今年，北京明確表明，再不會允許在香港和澳門紀念六四。

去年六四那個晚上，被禁止去維園紀念的港人，有的在自家窗口亮出燭光，有的在廣場上打開手機照亮，而有些像黎智英一樣的人，則如往常，前往維園燃燭紀念，僅僅這麼一個普通的懷念死者的行動，法官胡雅文稱，考慮到黎智英的知名度，此舉構成“煽惑參與非法集結”罪。

香港大律師、前港支聯副主席鄒幸彤女士自辯時抨擊香港司法，她把這一判決比喻為系統抹殺歷史記憶，一方面抹殺天安門屠殺，一方面抹殺香港抵抗的歷史記憶。鄒幸彤在陳情時表示，本次審訊並非針對她本人，而是針對支聯會過去 31 年來悼念“六四”的傳統。她強調，受良知驅使的人不會被牢獄嚇怕。無論法律及禁令如何嚴苛，燭光必定可以延續下去。

鄒幸彤是在香港民主運動最困難時期承負港支聯會重大責任的，10月25日，她在法庭陳詞回顧，32年來，六四集會“是無數香港人每年最重要的約定之一”，而支聯會“承載百萬港人對民主中國的期許”，她認為六四歷史的真相能被守護，亦是因為維園的燭光及市民的毅力”。

她回顧六四屠殺發生時自己年僅四歲，而執著這件事的原因，是因為“普普通通而善良的香港人，教懂我什麼是擇善固執”。又說明：“若法庭一定要用煽動或煽惑等字眼，不如說是香港人煽惑了我要按良知行事，如果要因此受刑的話，我亦無怨無悔。”

立場新聞記者何桂藍在陳情時說，“無論用什麼法律言辭堆砌，今日對我的判刑，都是對每一個在2020年6月4日維園出現過的香港人的判刑。”

香港支聯會主席李卓人11月17日在法庭親自讀出陳情信，數度哽咽：他表示，政權打壓集會，“香港人仍守着在89年立下的約定”。他強調“悼念六四是我一生激情所系”，維園燭光“就是勿忘六四的象徵，是記憶與遺忘的抗爭”，他最後表示自己“一生無悔”，“到今天，我坐監明志，亦只有如此。”

北京當局通過港版安全法，報復持續半年的香港反送中民主運動，被指有意識地一步一步實現擦去港人六四記憶的企圖。而對於六四記憶的維護者---香港支聯會，則採取“斬盡殺絕”策略。這個自89年六四之日誕生，維繫六四燭光，幫助過無數逃亡的中國民運人士的民間組織，主要領袖被抓，支聯會已被迫於9月25日解散。

判了黎智英，鄒幸彤，李卓人……香港維園的燭光從此湮沒在黑暗中，可是港人關於六四屠殺的記憶真的就會被一筆塗抹么？