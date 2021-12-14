中國修改獎牌計數 納入香港台灣 非正式宣稱金牌超美國

中國或修改了獎牌計數，將香港和台灣也包括在中國獎牌數內，由此宣稱超過美國的金牌。不過，根據國際奧委會的規定，香港和台灣（簡稱中華台北）作為國家奧林匹克委員會獨立一員參賽計牌。

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據美國福克斯新聞今天12月14日報道稱，美國隊在2020年東京奧運會上佔據了第一地位，贏得了總獎牌數和金牌數雙第一。但中國國家媒體改變了這些說法，宣稱中國才是獲得金牌最多的國家。

據多個報道稱，中國社交媒體平台微博和中國中央電視台的圖片本周在社交平台上流傳，顯示了經過修改的獎牌數排名，香港和台灣被納入中國的計分。

據美國福克斯新聞說，這種伎倆使中國的獎牌總數從38枚金牌、32枚銀牌和18枚銅牌（共88枚）分別增加到41枚、37枚和27枚，總獎牌數變為106枚。

而相比之下，美國獲得了39枚金牌、41枚銀牌和33枚銅牌，總獎牌數為113枚。

據美國福克斯新聞稱，根據國際奧林匹克委員會的規則，香港和台灣（簡稱中華台北），應作為獨立單位參賽競爭和計算獎牌。

據台灣媒體報道，一些圖表甚至顯示中國以42枚金牌領先，包括將澳門也計算在其中，但澳門沒有被國際奧委會承認為獨立單位奧委會。

據該報道，中國一度以38枚金牌領先美國的36枚金牌，但在奧運會的最後一天，美國隊又增加了三枚金牌，最終獲得了金牌和總獎牌數雙冠軍。