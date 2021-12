少年一言不慎被卷港獨風暴  香港藝人袁詠儀代子認錯

香港少年張慕童,15歲,港星袁詠儀和張智霖之子。日前在社交平台回應網民提問,你現在在中國嗎?他回答,我現在不在。搭配一張人在香港的照片,惹出一場“港獨”風暴,袁詠儀凌晨在微博發文道歉,強調“我們一家愛國愛港”。

廣告 繼續瀏覽後續

有人在社交平台IG問張慕童:Are you in China now ? 他回答:No not right now,還搭配一張在香港的照片,遭致中國網友痛罵“港獨”。的確,這個孩子沒有像世故的成年人一樣考慮自己隨隨便便一句話的輕重,別人問他在不在中國,他說不在,沒有考慮更多。

有網友說:通常我們問友人在不在國內指的是在不在中國大陸,不包括港澳台,特別是不會包括台灣,只有涉及填寫政府表格的時候,才會仔細考慮。這完全是語言習慣問題,與獨不獨的沒有絲毫關係!

今天的香港人好像坐在火山口上一樣戰戰兢兢,過去香港是有言論自由的,不要說孩子說什麼,即使成年人表述政治上的異同,不滿意政府了上街遊行,都不是問題,都屬於言論自由範疇,但是現在一切變得很可怕了,說錯一句話,說錯一個字,弄不好是要惹禍的!

五毛嚇噴,罵罵瀉火,可是做父母的坐不住了,父母是一對港星,社會人物,只害怕惹禍,出來作證,他們一家是愛國的。正常社會,即使孩子說了錯話,父母管教罷了,完全是私家使,用得着提高到愛國或者港獨的高度,小小男兒,如何港獨?

網上議論紛紛,有人說是文革2.0,有人說是文字獄,廣大群眾成了紅衛兵,又揪出一家港獨分子,全過程民主,全過程民主啊。好笑啊,好恐怖的社會現象。

父母害怕被栽贓,或者影響了他們的前程?香港藝人袁詠儀14日凌晨1時裝微博發文解釋:“我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實”。“我們會做我們身為中國人應做的使,不會做的一定不會做”,

她解釋說,張慕童在社交平台,因為用語失言造成的誤解,家長發現並立刻進行了糾正,亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤,

作為家長,糾正孩子用詞不確,理所應當,但顯然問題不僅僅到此為此,袁詠儀解釋,想到這次必會受到批評,父母也已從這次事情意識到問題所在,就是疏於規範他不嚴謹的表達,這是作為父母之過。

藝人袁詠儀在這裡向虛擬的眾人檢討,替兒受過,為什麼要這樣做?就是因為“港獨”,這是一個很可怕的罪名,不是有些愛國的港人只是因為上街示威反對港府破壞一國兩制,也被打成港獨了嗎,所以趕緊要撇清。

有網友認為,這件事透出,香港今天的環境是很險惡的,無知的五毛也是很恐怖的,像一群臭蒼蠅,嗡嗡叫,碰到誰,惹得一身騷臭。

據指藝人袁詠儀一家是“很愛國的”,居然也被嚇到這種地步,這難道真是一個顛倒黑白的瘋狂世道?

有網友說,“這文字獄到了如此地步,真和文革有一拼了。有意思嗎?為何不能在不傷害別人的條件下,讓人自由的說話?這樣大家都輕鬆。你有先進的制度,偉大的理論,偉大的領袖,怕啥呢?”