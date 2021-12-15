少年一言不慎被卷港獨風暴  香港藝人袁詠儀代子認錯

香港少年張慕童，15歲，港星袁詠儀和張智霖之子。日前在社交平台回應網民提問，你現在在中國嗎？他回答，我現在不在。搭配一張人在香港的照片，惹出一場“港獨”風暴，袁詠儀凌晨在微博發文道歉，強調“我們一家愛國愛港”。

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有人在社交平台IG問張慕童：Are you in China now ? 他回答：No not right now，還搭配一張在香港的照片，遭致中國網友痛罵“港獨”。的確，這個孩子沒有像世故的成年人一樣考慮自己隨隨便便一句話的輕重，別人問他在不在中國，他說不在，沒有考慮更多。

有網友說：通常我們問友人在不在國內指的是在不在中國大陸，不包括港澳台，特別是不會包括台灣，只有涉及填寫政府表格的時候，才會仔細考慮。這完全是語言習慣問題，與獨不獨的沒有絲毫關係!

今天的香港人好像坐在火山口上一樣戰戰兢兢，過去香港是有言論自由的，不要說孩子說什麼，即使成年人表述政治上的異同，不滿意政府了上街遊行，都不是問題，都屬於言論自由範疇，但是現在一切變得很可怕了，說錯一句話，說錯一個字，弄不好是要惹禍的!

五毛嚇噴，罵罵瀉火，可是做父母的坐不住了，父母是一對港星，社會人物，只害怕惹禍，出來作證，他們一家是愛國的。正常社會，即使孩子說了錯話，父母管教罷了，完全是私家使，用得着提高到愛國或者港獨的高度，小小男兒，如何港獨？

網上議論紛紛，有人說是文革2.0，有人說是文字獄，廣大群眾成了紅衛兵，又揪出一家港獨分子，全過程民主，全過程民主啊。好笑啊，好恐怖的社會現象。

父母害怕被栽贓，或者影響了他們的前程？香港藝人袁詠儀14日凌晨1時裝微博發文解釋：“我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實”。“我們會做我們身為中國人應做的使，不會做的一定不會做”，

她解釋說，張慕童在社交平台，因為用語失言造成的誤解，家長發現並立刻進行了糾正，亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤，

作為家長，糾正孩子用詞不確，理所應當，但顯然問題不僅僅到此為此，袁詠儀解釋，想到這次必會受到批評，父母也已從這次事情意識到問題所在，就是疏於規範他不嚴謹的表達，這是作為父母之過。

藝人袁詠儀在這裡向虛擬的眾人檢討，替兒受過，為什麼要這樣做？就是因為“港獨”，這是一個很可怕的罪名，不是有些愛國的港人只是因為上街示威反對港府破壞一國兩制，也被打成港獨了嗎，所以趕緊要撇清。

有網友認為，這件事透出，香港今天的環境是很險惡的，無知的五毛也是很恐怖的，像一群臭蒼蠅，嗡嗡叫，碰到誰，惹得一身騷臭。

據指藝人袁詠儀一家是“很愛國的”，居然也被嚇到這種地步，這難道真是一個顛倒黑白的瘋狂世道？

有網友說，“這文字獄到了如此地步，真和文革有一拼了。有意思嗎？為何不能在不傷害別人的條件下，讓人自由的說話？這樣大家都輕鬆。你有先進的制度，偉大的理論，偉大的領袖，怕啥呢？”