中國煤炭價格飆升 煤礦事故再度湧現

中國政府近期放寬對電力價格的管控導致煤礦價格今年以來增加了三倍，消失了多年的中國各地的煤礦事故因而也隨之不斷湧現。

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中國山西省孝義市的一座煤礦周三深夜發生透水事故，多名礦工被困，根據17日上午來自救援現場的信息，第一名被困人員被營救出井。而昨天周四，當地營救人員表示他們對礦內被困的人數不詳，由於水位過高而無法施救，他們必須首先進行抽水工作。中國應急管理部派遣2名副部長前往現場指揮調度。

據中國媒體引述當地官員報道，由於這座座煤礦屬於非法開採，因而他們對礦內被困的人數以及工人的姓名均不了解，當地公安部門正在對煤礦盜採展開調查。公安部門正在追捕非法開採煤礦的犯罪嫌疑人一名姓杜的嫌犯。

上個月，山西朔州平魯區茂華萬通源煤業有限公司發生一起較大透水事故，曾經造成5人死亡，官方的調查顯示，該事故的原因是安全責任問題，當局宣布已經對38名相關責任人員提出問責和處理建議。

作為世界第一大耗碳大國，中國正在面臨一場嚴重的能源危機。能源供不應求，而燃料價格卻在一路飆升。中國政府出台了一系列措施，包括提高煤炭產量，並對工業企業的電力消耗加以控制。與此同時，發電廠和其他用碳企業則增加了煤炭進口量。

中國山西和內蒙古政府要求兩百多家煤礦增加產量，但連續數天的大雨卻導致山西大約60家煤礦蒙受洪水災害。山西一名官員此前表示，年產量總計480萬噸的四家煤礦已經被迫停產。

今年以來 ，煤炭期票價格創下歷史新高，煤炭價格已經上漲了三倍之多。

中國媒體報道說，煤礦行業在2010年後逐漸進入下行周期，煤改後眾多民營煤老闆也退出了歷史舞台。不過，2021年他們再次回歸，有評論指出這些人在一夜之間暴富，“富得沒有感覺了”！