港府狂谷立會選舉 卻首度起訴轉載籲「投白票」網民 兩政治學者決淡出選舉評論

星期日(19日)是北京為香港訂定的新立法會選舉投票日，面對選情冷淡，港府再花公帑催谷選民投票，除了二度在各大報章刊登頭版廣告外，又資助公務員乘出租車往返投票；另又推動私人機構提供投票優惠。但與此同時，廉政公署又在十名被指煽惑他人「投白票」的被捕人中挑選兩人正式起訴。時事評論員劉銳紹指，廉署的行動只會激怒泛民主派的選民，產生反效果，衝淡港府推高投票率的努力。

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而在投票日前三天，一直研究選舉的中文大學兩名政治學者馬嶽和蔡子強在總結1991年至2019年選舉變化的新書發布會上宣布，今後將淡出選舉評論，因為新的選舉制度與他們以民意如何在選舉中反映的研究模式不同，其分析框架不足以理解現時的新選舉制度，蔡子強更直言，「一代人做一代事，我個年代已經結束」，故日後會少講少寫，亦未必會再就選舉結果作系統化的研究。馬嶽亦表示，在新制度下，許多政治上的運作邏輯已經改變，笑說：「連唔收交通費都諗到，我完全分析唔到，真系應該收山。」香港的選舉票站全在選民居住地點附近，只需步行數分鐘。

自港府年中修例，把煽惑他人「不投票」或投「無效票」定為違法後，警方和廉政公署已拘捕十四名轉載他人呼籲「不投票」或「投白票」的市民，當中四人是在前(15日)天拘捕，包括前中大學生會主席蘇浚鋒。及至昨日，廉署又採取行動，首度起訴當中兩人，被控的分別是36歲報稱銷售員的陳健民和65歲報稱辦公室助理的梁月嫦，指他們涉嫌在社交媒體轉載逃亡海外的前立法會議員許智峯呼籲他人投白票或不投票的帖文，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。兩人獲準保釋，待下周二（21 日）在觀塘裁判法院答辯。

根據法例，任何人士干犯上述條款，最高可判處監禁三年及罰款20萬港元。

時事評論員劉銳紹向本台指出，北京對是次選舉的期望有兩大目標，一是選舉結果「不要清一色，但要99%受到控制」，另一是高投票率，故此港府近期不斷催谷選民投票，但個別官員只會從本位出發，按其對北京「從緊」政策的理解行事，於是會出現廉署此等對「催票」有反效果的拘捕和檢控行動。他又說，法院日前裁決黎智英、鄒幸彤等八名煽惑或參與去年六四悼念晚會的民主派人士入獄4.5個月至14個月不等一事，亦是令港府「谷票」效用大打折扣的行為。

綜合不同來源的資料，港府鼓勵選民投票的行動包括郵寄「為港為己投一票」宣傳單張予全港選民、耗資680萬港元、在昨日和月初在全港報章刊登頭版廣告、多名司局長和宗教領袖或發文或拍片呼籲市民投票、全款退還公務員由工作票站到所屬票站投票的出租車往返車資等。而在政府建議下，巴士和地下鐵在19日提供免費乘車優惠，而網上亦流傳一封畢馬威(KPMG)會計師行的內部電郵截圖，指會給予投票職員一天假期。