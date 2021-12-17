美國奧委會主席就彭帥案發聲

美聯社12月17日報道稱，被問及本屆冬奧會主辦國出現的一些問題（彭帥遭遇），美國奧委會和殘奧委員會領導層並未拿出強硬立場，而是把這些有關中國的問題，轉變成了一種“對美國自身願景的營銷推廣”。

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美國奧委會主席蘇珊·萊昂斯被問及“如何利用影響力解決奧林匹克界當前的問題”，回應稱：“我們能做的最好的事情，就是為世界提供在美國舉辦比賽的絕佳機會”，“在洛杉磯”，“在鹽湖城”。

美聯社分析認為，這是一場十分微妙的多元素博弈；其中很重要的一部分，當屬兩百多名美國運動員參加奧運會的夢想，以及他們的安全。而且體操隊前隊醫拉里·納薩爾性虐待事件的受害者剛剛達成3.8億美元的和解協議，這與彭帥所稱受到張高麗性侵相呼應，美國奧委會目前處於一個既需要傾聽受害者聲音，譴責彭帥遭遇，又不能浪費己方運動員實現奧運夢想的境地。

萊昂斯表示，“我們中的任何人，尤其是在西方世界，真的不可能真正了解彭帥是什麼狀況”，“當然，我們很關心她，因此我們真誠地希望，任何有能力調查她的控訴，並能確保她安全的人，都去採取措施這樣做”。

美聯社分析稱，儘管萊昂斯沒有點名，但“有能力調查彭帥控訴，並確保其安全”的，可能包括國際奧委會。國際奧委會稱已經與彭帥進行了兩次交談，但沒有提供有關這些談話的細節，並且此後宣稱，無法提供有關彭帥的任何確定性信息。