黨媒批羅健熙 籲民主黨清理門戶 評論料北京選後可能調整民主黨定性

中共黨媒《人民日報》在微信發文批評民主黨主席羅健熙，指他「阻止」黨員參選立法會和支持其他參選人，又與「西方反華政客亦步亦趨」，令民主黨步向激進，背離了初衷，望「黨內有識之士儘快覺醒，…清理門戶」，以免該黨「墜入萬劫不復的深淵」。時事評論員劉銳紹指出，文章預示北京日後可能改變對民主黨的策略性定性，一切有待立法會選舉後的檢討結果而定。

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這篇題為《任由羅健熙之流恣意妄為，香港民主黨就很危險了》在昨(16日)午的《人民日報》微信公號「人民銳見」發表，內容指「羅健熙等人」不考慮港人和社會的長遠利益，「同西方反華政客亦步亦趨」，附和美國政客攻擊香港的選舉制度改革；前主席劉慧卿等人則散播「選舉無用論」；當黨外參選人尋求民主黨支持時，又要求對方響應問卷，「脅迫參選人承認一系列無法無天的『要求』」。

文章續稱，在羅健熙等人的「騎劫」下，民主黨無法發揮參政議政的基本功能和保障黨員的政治權利，令其影響力愈來愈小。文章重申，只要秉持愛國愛港，無論持有什麼觀念，都可以成為治港者，但鼓吹政治爭拗、社會「攬炒」的人將失去立足之地，希望民主黨人重新思考政團的定位，「同時清理門戶、刮骨療毒，避免在錯誤的道路上越走越遠，墜入萬劫不復的深淵。」

熟識中國事務的評論員劉銳紹向本台指出，「人民銳見」於立法會選舉在即之時發文，是希望藉著打擊不主動支持選舉的民主黨來推動港人投票，但預料不會產生效果，因為選民現時已有了決定。他又說，文章雖點名羅健熙和劉慧卿，但實際上並非羅阻撓黨員參選，而是黨內主流「不熱烈支持」選舉，因為不少民主黨員明白，今次的選舉不是「陪跑」，而是「陪襯」。

其次，劉銳紹認為，文章預示北京日後可能改變對民主黨的策略性定性。在過往，中共視民主黨為可以在關鍵時刻「互相走位」的香港政黨，例如2012年的立法會選舉制度便吸納了民主黨的意見，但經過2019年的社會事件後，未來的合作空間雖然不大，但亦不會把民主黨打成地下黨，日後如何定性民主黨，可能在選舉檢討後才見端倪。