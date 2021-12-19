“愛國者治港”下的立法會選舉投票率降至30年最低點

香港立法會的換屆選舉於12月19日舉行，本次是“愛國者治港”政策下的第一次立法會選舉，投票率僅為30%，達到歷史性低點。

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法新社香港站當天報道稱，投票在21點30分結束，距離結束還有一小時的時候，只有29.3%的登記選民參與了投票。最終投票率在投票結束3個多小時後仍未公開，但法新社評價認為，本次投票可能是自1997年英國將香港移交給中國以來的最低投票率，這也是香港人對新選舉體系意見的試水。

隨後不久，選管會主席馮驊宣布，在4472863名登記選民中，只有1350680人投票，投票率為30%，為約30年以來最低的投票率。

在2016年的選舉中，香港民眾投票率為58.3%；立法會當時有70名成員，其中一半由選民直接提名。今年，153名候選人中的每一位都必須承諾對中國政治忠誠，承諾愛國，才能被允許參與競選。鑒於此，一些民主活動家被禁止參與競選，或者被迫放棄參選，當中的一些流亡者呼籲抵制投票。香港政務司司長李家超表示，被排除在競選之外的是叛徒，這些人不會為了香港的福祉而行動。

法新社指出，在香港，棄權，投白票或投無效票是合法的；不過鼓勵這些做法自今年以來構成了刑事犯罪，為此已有10人被捕。香港政府在報紙上刊登廣告，通過郵箱散發傳單，並大量發送短信，以鼓勵香港人投票，且周日的公共交通免費。

對此，香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，投票率低下，對政府來說“非常尷尬”；“大多數捍衛民主的選民決定棄權，表達他們的不滿”。

此前，林鄭月娥表示低投票率“沒有任何意義”。她向中國官方媒體保證，當政府辦好事、公信力強時，選民投票率就會降低，因為人們“並不真的覺得有必要選擇新的代表”。