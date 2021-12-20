新香港選舉投票率創歷史新低 30.2%差過港英治下 評論指對新制投不信任票

北京大肆改革的新香港立法會選舉結束，即使加入新增讓居於中國大陸的港人投票，才有135萬人在地區直選中投票，投票率為30.2%，是自香港於1991年有直選以來的歷史新低；參與民意調查的學者陳家洛認為，這會影響換屆選舉的認受性和公信力；另外，功能組別的投票率亦偏低，過往採用個人票的七個專業組別投票率更創歷史新低，建制派的劉兆佳承認，這顯示社會精英不接受新選舉制度，意味他們會與北京處於緊張關係；而陳家洛則認為，這是對制度投下不信任票。

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不過，香港建制派仍認為，30.2%的投票率已屬不錯，相信符合北京意願；親北京傳媒更是以頭版頭條標榜由北京控制的選舉委員會界別的投票率有98%。新華社則以「快評」表示，超過100萬名選民投了票，「用實際行動粉碎了一些外部勢力針對選舉的謊言與污衊，表明了真正的人心所向」，並以「踴躍」形容港人投票的情況。

另外，特首林鄭月娥今(20日)早在離港赴京述職前，仍然不願評論投票率，但強調是次選舉已達致「愛國者治港、和選舉安排妥當的目標，至於「深化」港人認識和認同「完善」的選舉制度這目標，則仍須努力。她響應投票率較以往低時表示，如果高投票率是建基於政治劣質化，甚至有部分候選人藉此爭奪政權、危害國家安全，以及社會兩極化，有如前年所見的「黃藍分野」，這並非值得認同和開心的高投票率，甚至不是令社會邁向民主發展的高投票率。

新香港立法會選舉昨日在沒有傳統主流民主派參選、流亡海外民主派人士呼籲抵制及選民冷漠的情況下舉行，結果，選民雖有447萬人之眾，但投票率除了在頭三小時之外，其餘各時段的投票率均較2016年的上屆選舉低，多個票站大排長龍、越夜越多人的場面不再復見，反而是當局期望「谷票」的免費乘車優惠令不少港人趁機郊遊或購物，以致車站人龍不絕，商場和景點亦有人滿之患。

專業界別投票率急降 劉兆佳料香港專業與北京的關係會緊張

到了今日凌晨，港府宣布各界別的臨時投票率，當中，地區直選有135萬人投票，投票率是30.2%。但若扣去新增讓居於中國的港人往邊境票站投票的1.75萬票，投票率只有29.8%，未能達到建制派人士設定的三成投票率。即使不扣除邊境投票，今屆立法會選舉的直選投票率亦較2016年選舉的投票率低28.08個百分點，即投票人數幾乎減少一半。而與過往歷屆相比，亦屬最低，包括香港回歸中國前的1991年立法局選舉，當年的直選投票率有39%；與回歸翌年的1998年立法會地區直選有53.29%投票率相比，更是有天淵之別。香港回歸後，投票率最低的是2000年43.56%，而最高則是2016年的58.28%。

功能組別方面，21.88萬名選民中，有7萬餘人投票，投票率為32.22%，較上屆選舉的74.33%投票率大降42.11個百分點。各組別中，以公司票或選民人數少的組別的投票率較高，例如投票率最高的，是新增的香港中國企業協會界別的商界(三)，288名選民中，只有3人沒有投票，投票率是98.96%；次高是把個人票改為公司票的科技創新界，選民人數由逾萬人急降到今年的73人後，投票率為98.63%；其次是不少非界別人士可以成為選民、投票率一向甚高的漁農界，投票率為98.27%。不過，採用個人票的組別的投票率則全線告跌，當中，社會福利界(19.41%)、教育界(29.02%)、醫療衛生界(醫學界及衛生服務界合並而來，29.56%)、會計界(30.45%)、法律界(33.59%)、建築測量界(38.28%)及工程界(49.1%)的投票率均由上屆的七、八成高點驟降至歷史新低。以社福界為例，2016年的投票率是83.65%，即今屆投票率只及上屆的兩成三。

至於選民人數最少、議席最多、擁有四十席的選舉委員會，其投票率最高，達98.48%，只有22名選民沒有前往投票，當中包括宣稱因病缺席的前特首董建華。

不時就選舉進行民調的香港民意研究所總監鍾劍華表示，對只有三成的投票率不感意外，這在次前該所進行的民調已可預見，當中，市民對選舉的冷漠是歷年僅見，而高官呼籲、警力部署等消息更對選民的投票意欲有負面影響。參與民調的浸會大學政治學者陳家洛更直指，市民利用免費乘車到郊野公園，投票站則門庭冷落，便已看出人心所向，對港府來說無異是諷刺。 建制派評論員袁彌昌分析，投票率低的原因包括直選議席大減，候選人減少令較少人發動選民，非建制派支持者不出來投票；選舉沒有意識形態之爭，對抗減少亦令選舉熱度消散。他認為，三成投票率對一個新制度來說已是不錯的成績，亦相信這投票率已符合北京意願。