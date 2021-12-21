中國白皮書：香港民主 北京說了算 照搬西方是錯誤

中國就香港的民主發展發表白皮書，指剛結束的立法會選舉為實現行政長官和立法會「雙普選」這「目標」創造了有利條件，但沒有提及達致這目標的時間表和路線圖，只是強調，香港須實行有其特色的民主，而發展什麼樣的民主，北京的中央政府擁有「主導權和決定權」。但有學者批評白皮書的部分內容與歷史基本表述不符。

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中國國務院新聞辦公室在新香港立法會選舉結果公布爾日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，是中國政府時隔七年半後就香港發表第二份白皮書。國務院2014年在港人爭取特首普選方案時發表第一份有關一國兩制在香港落實的白皮書，首次提出北京「中央擁有對香港特別行政區的全面管治權」，對香港的高度自治權具監督權力，特首人選「必須愛國愛港」，特首與立法會普選制度都要「符合國家安全及利益」，並須防範和遏制香港極少數人勾結外部勢力破壞「一國兩制」。

在昨(19日)早發表的這份2.6萬多字的香港民主發展白皮書，作用相似，它首先批評英國管治下的香港沒有民主，在香港回歸後，中國政府如何為香港民主作出努力，但三次透過人大常委會藉解釋基本法(俗稱釋法)和通過決議所作「努力」卻被一些「反中亂港」人士勾結外國勢力「漫天要價」地破壞了，指責這些勢力是阻礙香港民主向前發展的罪魁禍首。不過，白皮書所說的「三次努力」當年均被民主派批評為打壓香港民主向雙普選邁進的舉措，有違基本法。

根據白皮書，中國的「第一次努力」是在2004年批准對特首和立法會產生辦法作出修改，但實際情況是中國把修訂特首選舉的程序，新增兩道，即事先須得人大常委批准，才可開啟基本法內訂定的香港三道程序，而即使通過香港所有程序，仍須得人大常委會確定，即由原來的「三部曲」加至「五部曲」，民主派反對，人大常委會同年通過決議，表明2007年的特首選舉「不實行普選」，並把立法會的功能和直選議席固定在各佔一半的比例，被指違反基本法中「循序漸進」發展的規定。至於中國所指的「第二次努力」，是為香港「可」在2017年實現特首普選，其後並擴大了選舉特首的選舉委員會人數和立法會議席，但這目標在實現前，因2014年的人大常委會「8.31」議決而叫停。白皮書稱這議決為「第三次努力」，為實現特首普選訂家路線圖，但該議決其實是為特首候選人的產生方法和人數畫定框框，被指北京實質操控了選舉，民主派反對，結果因建制派議員要等待病中的劉皇發議員一起投支持票時錯過了投票，結果議案被否決，2017年的普選最終沒有落實。

須走具香港特色的民主發展道路 願與各國分享改革紅利

白皮書接着否定香港過去爭取的民主，指爭取西方式民主屬錯誤模式，重申「一國兩制」下的香港，是一種地方政治體制，不能照搬西方那種國家式的民主政制，必須探索具「香港特色的民主發展道路」，而「完善」後的選舉制度「既發展選舉民主，又加強協商民主；既維護了政權安全，又有利於提高治理效能」；已為香港民主長遠健康發展打下了堅實基礎，為實現「雙普選」目標創造了有利條件，「中央將繼續完善符合香港實際情況的民主制度，為最終實現雙普選的目標而努力」。

白皮書續稱，要髮長民主，香港須有清晰思路，就是堅持「一國」意識和底線，「『一國』底線越牢，『兩制』空間越大」；其次是堅持中央全面管治權與香港特區的高度自治權相統一，不能排斥和對抗中央政府的權力；主旨是要堅持由北京的中央政府主導和決定香港的民主制度。

在白皮書中的描述，民主是一種手段，用作「推動經濟發展，增進港人福祉」，白皮書稱，「只有能夠不斷增進民眾福祉的民主才是好民主。損害經濟民生的民主不是好民主」。中央政府堅定不移推動香港民主發展的「根本目的」，就是為了通過建構、實踐符合香港實際的民主制度，更好地促進香港經濟高質量發展，不斷改善民生，增進港人福祉。其間，「中國政府願意與各國共享香港國際金融經貿平台，分享中國改革開放帶來的紅利」。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛批評白皮書不尊重事實和逃避香港未能落實普選的責你。他指出，基本法訂明香港最快2007和08年「雙普選」，但北京以人大決定拖延，白皮書卻把未實現雙普選的責任推在港人身上。此外，在英國於1997年把香港交回中國前，中國一直警告英國不要借民主進程將香港變成新加坡，白皮書現時卻反指英方不允香港有民主，是對歷史基本表述不尊重。他反問，自由競爭和廣泛參與都是叱主的重要標準，當選舉制度關卡重重、層層篩選，港人怎會接受？

基本法委員會副主任章惠珠今(21日)早在電台節目中表示，中國國務院是因應立法會選舉而發布《一國兩制下香港的民主發展》白皮書，因為北京早已料到國際社會將批評選舉，因此便羅列歷史，說明事實。她相信，只要成功落實愛國者治港原則，「雙普選」就會隨之而來。不過，同屬建制的中國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，白皮書是北京政府因應美國及西方盟友對香港民主惡意批評的反擊，並肯定中國、香港政治制度及民主的優越性及合適性。

港府方面，上至特首，下至政務司長李家超、公務員事務局長聶德權、財經事務及庫務局長許正宇、創新及科技局長薛永恆等均歡迎白皮書。特首林鄭月娥更相信，普選特首的目標，未必需要很長時間便會實現。