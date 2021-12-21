「五眼」和歐盟轟香港選舉蝕民主 中港反斥是詆毀抹黑 強烈譴責

經北京改革的新香港立法會選舉，90個議席幾乎全由建制派人士包攬，英美加澳紐等五國組成的「五眼聯盟」和歐盟分別發表聲明，前者譴責新選舉「排拒有意義的政治反對聲音」，侵蝕香港選舉制度中的民主成分；後者則對新制度違反民主原則和多元化政治參與表示遺憾，認為是瓦解「一國兩制」方針的另一步，兩組國家均敦促中國尊重港人的權利和基本自由。不過，中國外交部駐港公署和港府均反斥「五眼聯盟」的指控罔顧事實，有意抹黑新選舉制度。

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港府今(21日)早發表聲明，強烈反駁「五眼聯盟」的聲明，稱堅決反對罔顧事實、毫無理據的指控，指五國外長企圖抹黑立法會選舉。港府發言人指出，新一屆立法會議員來自不同背景及政治光譜，彰顯選舉制度的廣泛代表性及政治包容性，亦令「愛國者治港」原則得以全面落實。發言人重申，任何破壞力量和政治圖謀，嘗試干擾港府按《基本法》推展的民主發展都不會得逞。

外交部駐港公署亦批評五國外長說三道四，抹黑詆毀香港的新選舉制度，公然為「反中亂港」分子撐腰打氣，予以嚴正譴責。另外，中國駐英大使館亦發文批評，指責英國外相聯同其他四國外長歪曲事實、惡意詆毀，粗暴干涉中國內政，中方表示堅決反對，並予以強烈譴責，強烈敦促英國等幾個國家，收起偽善的面具，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政。 「五眼聯盟」和歐盟昨日分別發表聲明(見本台另外報道)後，美國國務卿布林肯和英國外相卓慧思(Liz Truss)亦在社交媒體推特發帖文，批評星期日的立法會選舉。布林肯表示，中共剝奪了香港享有自由公正的立法會選舉，又指北京未能履行其國際義務，拒絕港人就其管治擁有發言權，是「對所有擁護民主人士的侮辱」；卓慧思則直指選舉「曝露了北京持續消滅香港的權利、自由和自治」。

五國和歐盟的聲明均指出新的香港立法會選舉違反民主代議制的特點，包括減少了直選議席數目、設立新的審查程序以致可供選民選擇的候選人嚴格受限制，甚至連叫人不投票的基本權利都要面對法律風險。兩分聲明均有提及《港區國安法》的遺害和民主派士被捕以及多個非政府組織被迫解散。