亞馬遜下架《習近平》一書的評分和評論功能

《路透社》日前發布一篇特別報導標題為“亞馬遜與中國宣傳部門合作”，文章稱，兩年前出版的中國國家主席習近平一書在亞馬遜中國網站上一直沒有評論或星級評分，因為亞馬遜默許中國要求評分下架。《紐約郵報》報導嘲諷說，在美國人貝佐斯創辦的亞馬遜網站上，“就算你不喜歡習近平的書，也要閉上你的嘴。”

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其中一位知情人士說，對習近平這本書的負面評論引發下架的要求，“我認為問題在於5星以下的東西。”中國是這樣告訴亞馬遜，當時中國敦促亞馬遜刪除所有與“習近平談治國理政”（The Governance of China）相關評論和評分，這本書內容包括習近平的演說和文稿集。

星級評分和評論是亞馬遜電子商務業務的重要組成部分，不只提供演算法，還能引導消費者購買他們感到興趣商品，商品的最高評級為5顆星。

但亞馬遜很快答應中國的請求，這是美國公司屈從於中國壓力的最新案例，也是美國最大電商亞馬遜10年來為了進一步深入發展龐大中國市場，做出的妥協。

《路透》援引兩名知情人士的話報導上述內幕，早在2年前亞馬遜就有遵守中國政府法令的行為，但在此之前從未被報導過。

現在，在中國境內訪問的亞馬遜網站上，習近平的書籍沒有評論或星級評分。

一些消費者給習近平著作差評分後中國提出下架評分或評論的功能，亞馬遜隨即答應這個請求，作為在中國拓展業務的代價，以確保該公司能夠繼續在世界上人口最多的中國蓬勃發展。

亞馬遜傳給《路透》的一份聲明指出，“無論我們在哪一個地方經營業務，我們都會遵守所有當地適用的法律法規，中國也不例外。”

亞馬遜和北京宣傳機構合作成立中國圖書入口網站

聲明也說，“作為一家書商，我們認為提供書面文字和多樣化觀點的途徑很重要，包括有些人可能會感到反感的書籍。中國圖書入口網站是為我們美國和其他地方中國讀者提供服務的額外管道。”

然而，2018年亞馬遜內部簡報文件承認，該公司在中國遭遇一些核心問題，包括意識形態控制和宣傳是中共執政成功的核心工具，亞馬遜不會對此判斷是對還是錯。

《路透》對亞馬遜中國業務20多名員工的採訪顯示，該公司透過幫助推進中共的全球經濟和政治議程，交換亞馬遜在中國的生存和繁榮，同時有時會推遲根據政府的一些要求。

在這一戰略的核心要素中，亞馬遜與中國宣傳機關的一個部門合作，在亞馬遜的美國網站Amazon.com 上創建一個銷售書籍入口網站，該項目被稱為“中國圖書”。亞馬遜後來在“中國圖書”上銷售9萬多本中文書籍，卻沒有帶來可觀的收入。