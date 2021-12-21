臨時取消唐鳳演講台外交部召見韓駐台代表表達強烈不滿

台灣外交部20日對外說明，由於南韓政府16日臨時取消台灣行政院政務委員唐鳳在南韓「第四次工業革命全球政策會議」的在線演講邀請，台灣外交部因為韓方這種「失禮行為」召見了韓國駐台代理代表洪淳昌，向韓方表達了強烈不滿。

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台灣外交部發言人歐江安透露，南韓政府「第四次工業革命委員會」在16日會議當天，台北時間上午7時50分，用電子郵件通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，原因是「考慮兩岸關係各層面」。

南韓「第四次工業革命委員會」是在今年九月徵得唐鳳的同意，在舉辦「2021第四次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次，以「台灣數字社會的創新」為題發表演講，並在議程中用「台灣數字部長」來稱呼唐鳳。

被召見的韓國駐台代理代表洪淳昌告訴台灣外交部，他對全案還沒有很完整的了解，但會向韓國外交部如實轉達台灣的立場；但據他所知，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變。

「第四次工業革命委員會」是南韓總統文在寅2017年頒布命令成立的，設兩位委員長，其中一位是國務總理，十二位委員都由部會首長擔任；主要職責是研議並協調人工智能（AI）與數據等新科技發展，以國家層級發展第四次工業革命相關產業。

台灣外交部也發布新聞稿，重申中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來；將堅持維護國家主權與尊嚴，繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值。

聯合報引述南京大學國際關係學院教授朱鋒指出，「南韓是跟着美國人」走，朱鋒說，唐鳳在「民主峰會」的演講影片被美國官方突然掐斷了，於是南韓「有樣學樣」，兩者間有連帶關係。

朱鋒說，美韓關係十分密切，南韓政府一直觀察美國政府的做法，也與華盛頓保持一致步調；蔡英文最近經常派唐鳳出席境外活動，以科技專家的名義，似乎比較沒有官方色彩，但各國都清楚「唐鳳的出席，其實就是代表蔡政府」。