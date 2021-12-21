5日19宗Omicron輸入個案 港府今起把英國列入「A+地區」 又收緊檢測要求

·世衛組織命名南非新發現的新冠病毒變異株為Omicron(奧米克戎)，避開了序位在前但具有強烈政治色彩的“Xi”

香港昨(20日)天確認早前確診的五宗感染武漢肺炎個案均帶有Omicron變異病毒，令香港感染Omicron的人數增至19人。在昨日的五宗中，有三宗來自英國，港府隨即決定，今天起，把英國列入「加強監測A組地區」，即港人由英國入境香港者，須先入住檢疫中心，但日數統一由七天減至四天；另外又會收緊熔斷機制及檢測要求。

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港府原來規定，來自「A+指明地區」的特別高風險地區者，抵港後須在竹篙灣檢疫中心檢疫七日，但今日起減至四日，餘下十七日須在指定酒店檢疫；無論身在中心抑或酒店，入境者首七日要每日檢測，餘下在酒店檢疫的日子則須隔日檢測。港府解釋，香港的Omicron輸入個案均在抵港後首三天內確診，為善用最高規格的竹篙灣檢疫中心設施，故決定放寬「A+指明地區」的檢疫日期，期間會有醫護人員監察健康狀況。

香港至今已把85個國家列入禁止非港人入境的「A組」高風險地區，若有Omicron本土個案的，更會列入「A+」高風險地區，入境港人須入住檢疫中心脀離，列入此組的國家現有14個。

另外，港府鑒於Omicron疫情惡化，進一步收緊入境措施，包括由平安夜起，所有人來港前進行的核酸檢測採樣時限，將由72小時收緊至48小時。其次，航班熔斷機制更是即日起收緊，新增熔斷條件是，任何航線在七日內有四名或以上乘客抵港時確診，有關航線便須禁止抵港14日。

除確認早前確診的五宗感染個案帶有Omicron變種病毒外，港府宣布，昨日新增七宗感染個案，當中六宗涉及變種病毒株。其中一名患者離港前的檢測結果呈陰性，十天後從波蘭和德國經卡塔爾乘搭航班QR818於本月18日抵港時，檢測為初步陽性，並帶N501Y。