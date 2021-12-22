德國《商報》：德國對華政策尚不明朗。

中國國家主席習近平周二和德國新任總理肖爾茨通電話，討論深化雙邊關係。德中關係重又成為德國媒體關注的話題。

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《焦點》周刊，《明鏡》周刊，德國編輯部網絡等多份媒體均認為，習近平期望，德中外交保持高層進行的優良傳統，這是習近平期望，肖爾茨將像默克爾一樣，親自決定德國的對華政策，而不是由對中國持批評態度的外長貝爾博克來決定。這也是習近平間接向貝爾博克開火。

《焦點》周刊還發表評論說，德國總理和外長的分歧日益明顯。德國歷屆政府中，總理和外長大都能開展良好的團隊合作，比如勃蘭特和謝爾緩和了聯邦德國同蘇東陣營的關係，科爾和根舍促成了兩德統一等等。但是，三黨聯合政府中的總理肖爾茨和外長貝爾博克之間，團隊合作似乎還無從談起。貝爾博克對抵制北京冬奧會的呼籲表示理解。而肖爾茨總理則更贊成法國的立場。法國總統馬克龍表示，不應以外交抵制的方式使奧運會“政治化”。肖爾茨對此應聲附和。

社民黨籍新總理肖爾茨希望保持注重出口經濟的現有對華關係模式，不推動強硬的人權政策，以免造成兩敗俱傷的局面。而綠黨籍的外交部長貝爾博克則並不這樣認為，她在接受左翼報刊《日報》採訪時表示，對於中國存在的問題，應當展開開誠布公的討論。她說：“從長遠來看，沉默並不是一種外交手段。”“價值觀外交就是對話和強硬的有機結合，缺一不可。” 她認為，在歐盟市場實施進口限制也是可能的制裁手段：“強制勞動在新疆很普遍，那麼禁止來自新疆這類地區的產品進入歐盟，就會對出國大國中國造成極大的麻煩。歐洲共同市場是一個強有力的槓桿，今後我們應進一步發揮它的作用。”

《焦點》雜誌的結論是："斷言新政府外交政策出現了嚴重裂痕，尚為時過早。但新政府架構中的摩擦和碰撞，卻是看得見和摸得着的。德國雖然有了新總理和新外長，但新的團隊尚未形成。"

德國《商報》的印象是：德國新政府將如何與中國打交道，目前尚不清楚。肖爾茨在其政府聲明中提出，要和中國公平競爭併合作，但他也表示，“我們不會對危機的人權狀況視而不見，也會點名指責違反普遍準則的行為。”而外長貝爾博克則在接受左派報紙《日報》採訪時表示，對待中國要“對話和強硬”相結合。在習近平和肖爾茨通電話後，德國政府發言人只是透露了雙方談及的話題，沒有透露更多信息。