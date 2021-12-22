挪威財富基金因穿山甲從中國雲南白藥撤資

路透社奧斯陸站12月22日消息，挪威財富基金已決定從中國製藥公司雲南白藥當中剝離，並稱這一決定是因為雲南白藥使用和銷售穿山甲這種瀕危物種的身體部位。

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路透社回顧稱，挪威財富基金是世界上最大的投資者之一，遵循議會設定的道德令，不允許投資生產核武器、煙草或集束彈藥等的公司。根據該基金的數據，目前它持有雲南白藥0.11%的股權，至2020年底時價值2300萬美元。挪威主權財富基金沒有說明何時進行撤資，路透社稱暫時也無法聯繫到雲南白藥了解其看法。

除了雲南白藥，挪威財富基金還宣布已開啟對巴西最大的牛肉生產商之一 Marfrig Global Foods的觀察，以便更進一步決定是否將其排除在投資之外，原因是該公司可能會造成“嚴重的環境破壞”。該基金道德監督機構稱，Marfrig Global Foods的供應鏈涉及森林砍伐，“其監控不足以避免森林砍伐，且監控系統主要針對的是亞馬遜，而幾乎不檢查來自其他森林砍伐率高的地區的供應商”。

路透社引述Marfrig對環境挑戰的政策，稱“認識到保護巴西環境的挑戰”，“計畫到2025年能夠100%追蹤其在亞馬遜的供應商（包括間接賣家），以確保其產品不涉及森林砍伐”；“到2030年擴展到整個巴西”。根據挪威財富基金數據，截至2020年底，該基金持有Marfrig公司0.22%的股份，價值440萬美元。