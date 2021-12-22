港府考慮擴展「疫苗氣泡」至全港 公務員2月中先行

港府以Omicron變種病毒在全球急速擴散以致各地疫情不穩為由，考慮將接種疫苗方可進入處所的「疫苗氣泡」擴展至受條例規管的公共地方，包括食肆和娛樂場所，而公務員會先行，由明年2月中起，進入政府大樓和辦公處所的政府僱員均須出示接種(又稱打針)證明。有評論質疑港府的「疫苗氣泡」與染疫「清零」政策不兼容，促港府解說以增加市民對政策的認受性；而餐飲業則希望港府先提升接種率，再推廣「疫苗氣泡」至飲食場所，以免影響生意。

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食物及衛生局發言人昨(21日)午公布「疫苗氣泡」安排時說，未接種疫苗的公務員須加強核酸檢測，由明年1月3日起，他們要由「一周一檢」加密至「三日一檢」，而且要自費在工作時間以外檢測；若因健康狀況未能接種，當局會發出特別通行證。若不按政府規定而無法上班，或被視為無故缺勤，將按現行紀律機制處理。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，新規定對「(催)谷(打)針」幫助不大，因為現時只有4%公務員未打針，而且都是因為身體問題而不願接種，一旦把檢測次數加密，恐會影響部門正常運作，建議港府開放夜間診所，以便公務員下班後進行檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現時病毒明顯削弱疫苗效力，難單靠疫苗阻止傳播，從防控角度而言，在政府場所推「疫苗氣泡」實無需要，作用亦有限。他估計，當局或希望以公務員作示範來鼓勵港人打針，但問題癥結在於長者及長期病患對接種有疑慮，建議當局加大力度教育公眾，澄清什麼情況下不宜接種。

有電台節目主持人更質疑，疫苗主要降低受感染者出現重症或死亡的機會，與預防染疫的「免疫屏障」關係甚微，故此打針對實行「與病毒共存」的國家有作用，但對實行「清零」政策的香港，作用不大，促請港府解釋。

出席節目的香港大學感染及傳染病中心總監何柏良響應說，增加接種率有利香港考慮實行「與病毒共存」。根據官方數據，香港現時已接種第一針的比率為71.9%，而接種兩針的比率更只有68.6%，未達群體免疫所需比例。

另外，繼香港大學要求「所有人士」進入校園前均須接種疫苗之後，中文大學亦通知全校「教職員」，由下月10日起，未能提交接種疫苗證明或檢測證明的職員，其「中大通」智能卡將無法使用，即無法拍卡進入校園或部分設施，有關職員將要放取年假，無年假者則要放取無薪假；若該職員至合約期滿仍未接種疫苗或無檢測證明，將不予續約。

有不打針的中大職員向《明報》表示，對新規定感到憤慨，認為校方在校園的染疫風險沒有突增的情況下，以行政手段逼人打針，令員工失去自主權，亦象徵社會倒退，她將與上司商討選擇方案及諮詢法律意見。