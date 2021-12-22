美國點名五名中國駐港官員 提醒與五人交易將受制裁 中方強烈譴責斥荒唐

美國國務院根據該國的《香港自治法案》向國會提交半年報告，點名7月時已因損害香港民主而被制裁的五名北京政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)副主任，提醒外國金融機構，如果與五人進行交易，將面臨美國當局的制裁。中國外交部發言人趙立堅對此發出強烈譴責，並表示反對，因為美國此舉嚴重違反國際法和國際關係準則，嚴重干涉中國內政，屬非法無效。 昨(21日)被美國國務院報告點名的五名中聯辦副主任分別是陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛及尹宗華，令由去年10月起，因《香港自治法案》而被制裁的中港官員增至39人，當中包括中聯辦主任駱惠寧、香港特首林鄭月娥、政務司長李家超、律政司長鄭若驊及保安局長鄧炳強等人。

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國務院向國會提交的報告，對北京明顯剝奪港人在剛過去的星期日舉行的立法會選舉中有意義發聲的努力，深表關切，認為新選舉制度令北京對反對派能否參選具有生殺之權，為香港的政治體系帶來根本改變，令《中英聯合聲明》及《基本法》賦予香港的權利及自由受到侵蝕，對此予以譴責。

國務院發言人普賴斯就報告發表聲明時亦提到立法會換屆選舉，指北京方面明顯着力剝奪港人有意義地發聲的途徑，並持續努力破壞香港的民主制度，在司法、公務體系、新聞、學術機構等對香港繁榮穩定至關重要的領域，侵蝕香港的自主權，美方對此深表關注，強調美國會繼續為港人的權利與自由發聲。 根據《香港自治法》的規定，美國財政部須在國會報告公布之後的三十到六十天內確認有否金融機構違反禁止交易的規定，一旦違規，有關金融機構可能會受到二級制裁，包括禁止美國貸款、外彙交易、地產買賣、出口和轉移等。但到目前為止，尚未有金融機構因與受《香港自治法》制裁者交易而受到制裁。

在北京，外交部發言人趙立堅對美方行為予以強烈譴責。他指出，美方7月時已借發布所謂「香港商業警告」，對包括五名香港中聯辦副主任在內的七名中方官員進行制裁，中方根據《反外國制裁法》對美方有關人員進行了對等反制。美方現在變換名頭，以所謂《香港自治法》為由，對有關人員再宣布一遍制裁，行徑荒唐、令人不恥。