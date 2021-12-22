香港特首換屆之際 李克強肯定林鄭月娥政績 又促香港助中國建發展新格局

香港特首明年3月進行換屆選舉，但受北京「祝福」的候選人仍未浮出水面，以致特首林鄭月娥的赴京述職之行能否收穫連任信息，備受關注，而中國總理李克強今早接見林鄭月娥時，一如既往地表示，北京的中央政府「充分肯定她和(香港)特區政府的工作」，但會繼續「完善」香港的相關義務和職責。他又敦促香港擴闊空間，為中國構建發展的新格局給予助力。

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李克強今(22日)早在中南海紫光閣接見是屆任內最後一次述職的林鄭月娥，據了解，國家主席今天下午亦會接見林鄭月娥，雖然好上京前表明，此行只是述職，不談其他，但公眾仍然關注領導人會否發放支持她連任的信息。而根據公開資料，林鄭月娥在京三日，未見中央部委安排會晤，令人質疑她的連任行情是否轉淡。而在她上京前夕，政協常委何柱國曾公開叫板，呼籲林鄭月娥不要爭取連任，指她任內所做之事，破壞比建設多十倍。 李克強接見林鄭月娥的開場部分時說，今年以來，林鄭月娥帶領港府穩健施政，有效防控疫情，促進經濟恢復，中央政府充分肯定她和特區政府的工作，並將繼續全面貫徹「一國兩制」等方針，「完善」香港與《憲法》和《基本法》相關的義務和職責，全力支持香港及行政長官施政。 李克強又說，北京政府全力支持香港經濟發展以及香港作為國際金融中心、貿易中心及航運中心的定位，也希望香港直接對接中國的發展戰略，為香港發展提供更為廣闊的空間，為國家改革開放以及中央構建發展的新格局助力。

官方發放的視頻，林鄭月娥只談及香港疫情已有兩個半月沒有本土病例。與會的中央官員還包括身兼中共中央港澳工作領導小組組長的副總理韓正、國務委員兼外長王毅、國務委員兼公安部部長趙克志、港澳辦公室主任夏寶龍和副主任張曉明，另外，來自香港的，有中聯辦主任駱惠寧及特首辦主任陳國基。

林鄭月娥的四日述職之行，將於明日結束。