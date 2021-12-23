拜登簽署法案，禁止從新疆進口商品，除非證明不涉及強制勞動

路透社華盛頓12月23日星期四援引白宮的消息，稱美國總統拜登在當天簽署了法案，禁止從中國新疆地區進口，原因是擔心相關產品涉及強迫勞動。

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華盛頓方面將中國政府對待維吾爾族人的方式稱為“種族滅絕”，以“維吾爾族強迫勞動預防法”來應對。在對不同版本達成妥協後，該法案於本月通過。法案的起草者之一，美國民主黨參議員傑夫-默克利表示，有必要“發出反對種族滅絕和奴隸勞動的響亮明確的信息”，“我們終於可以確保，美國消費者和企業能夠在購買商品的同時，不會無意中成為中國可怕的侵犯人權行為的共謀”。

路透社強調，本次美國針對中國維吾爾族人遭遇的立法關鍵，基於“可被反駁的推定”：即，預先設定認為來自新疆的所有貨物都是涉及強迫勞動的，禁止進口，除非可以另外證明清白。另外，用於太陽能電池板製造的多晶矽、或者棉花、西紅柿等，被指定為“強化執法的高度優先”商品。而新疆不僅是世界上重要的棉花生產區域，也是太陽能電池板原材料的重要產區。

對於這一法案，美國國際宗教自由委員會的維吾爾裔副主席努里·特克爾本月曾對路透社表示，這一法案的有效性，將取決於拜登政府是否願意確保其有效，尤其是一些公司將會嘗試去尋求豁免，進行規避。