普京稱西方外交抵制北京冬奧是為了限制中國發展導致的錯誤

12月23日星期四，俄羅斯總統普京在年度新聞發布會上，稱美國及其盟國對即將舉行的北京冬季奧運會進行外交抵制，“是為了限制中國發展所導致的錯誤”。

廣告 繼續瀏覽後續

目前已經有美國，英國，澳大利亞，加拿大等宣布對北京冬奧會進行外交抵制；還有一些國家聲稱因疫情原因不打算派外交人員前往參加北京冬奧會。

普京在年度新聞發布會上的答疑環節表示：“抵制奧運會的決定是不可接受且錯誤的”。他對多國外交抵制北京冬奧會的原因發表看法，稱“對中國進行外交和政治上的抵制，是因為企圖遏制中國的發展”，“讓潛在的競爭對手不能夠擡頭”，“除此之外，沒有別的動機，也不可能有其他的動機”。

普京進一步解釋稱，“體育和藝術應該團結人們，而不是在民眾與民眾，國家與國家之間的關係當中製造出問題；當體育失去其基本的價值時，整個國際社會就會受到損害”。他強調，“這是一個錯誤的決定，用體育來解決一時的政治問題也是錯誤的；他們無法約束中國的發展，最終這些國家應該意識到這一點：無法約束中國”，“就購買力平價而言，中國的經濟規模大於美國，而到了2035年，2050年，中國將不可避免地成為其他所有方面的世界第一經濟體”。