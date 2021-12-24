台日執政黨會談日方盼台開放福島五縣市食品進口

台灣民進黨和日本自民黨今天舉行2+2會談，日方表達，歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」(CPTPP)，也關切台灣是否開放福島五縣市食品輸台。與會的民進黨立委則告訴日方，台灣會用科學態度、國際標準處理，但雙方並沒有談到福島食品開放輸台的時間表。

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台日執政黨今天的會談，民進黨的代表是國際事務部主任羅致政以及民進黨立委邱志偉，日本則由自民黨外交部會長佐藤正久及經濟產業部會長石川昭正出席，會談時間共1小時40分。

羅致政在會後記者會上說，會談中相當多時間討論台灣參與CPTPP，佐藤提到，今年尋求繼續執政的自民黨在其選舉公約，白紙黑字寫着「歡迎台灣加入CPTPP」，但對中國的加入沒有任何錶達。

至於是否談到開放日本福島五縣市食品輸台，邱志偉說，石川昭正的故鄉在茨城縣、佐藤正久在福島，兩位都提到台灣禁止福島五縣市食品輸台的問題，強調日本的地方政府、產業界代表、國會、行政部門都非常重視。

邱志偉說，他的日籍太太故鄉就在千葉，因此感同身受，但台灣必須在確保民眾食品健康安全情形下，用科學的依據、國際的標準來面對這個問題。

另外，國民黨立委曾銘宗23日在立法院質詢透露，國安高層已經做成決策，可能在明年第一季開放日本核食（福島五縣市食品）進口。他呼籲蔡英文政府，不要這麼霸道、傲慢，並質疑開放核食進口，是否真的有助於台灣加入CPTPP。

台灣經濟部長王美花答詢時表示，她個人沒有收到這樣的訊息。衛生福利部政務次長薛瑞元則說，輻射超標的食品絕對不會開放，如果是福島五縣市輻射未超標的食品當然可以談，但沒有說一定要開放。

薛瑞元在向立法院的報告中指出，過去十年，台灣官方在邊境共抽樣檢驗約18萬件日本食品的輻射含量，共有232件檢出微量輻射，都符合日本及台灣的標準，沒有不合格的案例。

農委會主委陳吉仲日前曾指出，日本三一一大地震到現在，一些國家對日本相關食品輸入的調整，以對輻射殘留高風險採取管製為主，不是用區域管制，只剩台灣和中國沒有調整，其他國家都有調整。