政制局長月內二度反駁美媒《華爾街》論香港選舉被抵制 未有再談訴訟

美媒《華爾街日報》在香港立法會選舉翌日發表社評，指民主派人士被阻參選，於是港人以留在家中不投票作為對「選舉騙局」的靜默抗議。政制及內地事務局局長曾國衛遂於月內第二次去信反駁，指該文章是「無事實根據的評論」。不過，曾局長今次沒有像月初的反駁信般揚言採取法律動，未有引起「鬨動」。

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事實上，曾局長今次的信件與港府過去一年發給外國傳媒的136封信相似。根據網媒《眾新聞》在港府「香港品牌」網站的資料作統計，截至本月5日，港府及駐外經貿辦發給外媒的136封批評信函，由國際大報到丹麥、土耳其或荷蘭報章都有，近半是新聞報道，其次為評論及社評。撇除非英語信件，近100封信件最常出現的詞語包括「誤解、失實、誤導、錯誤、無根據」等。而由局長撰文的信件中，收信最多的，依次是英國《金融時報》(11次)、美媒彭博及《華爾街日報》(各6次)。以主題分類，三成七與《港區國安法》有關，兩成多與新選舉制度有關。上述發信行動是港府在2019年反對修訂逃犯條例抗爭運動後聲稱要加強打「文宣戰」的結果。

至於曾國衛局長22日的去信行動，是由親建制報章《星島日報》報道，局長網誌並未上載。據報道，曾國衛指《華爾街日報》形容港府舉辦了一場「沒有人願參與投票的選舉」，是「無事實根據的評論」，文章有既定立場。他批評，文中形容立法會選舉「民主派候選人被排除不能參選」是完全錯誤的說法，指民主陣營中不少人可以參選，包括黃成智、譚香文和馮檢基，而新思維狄志遠更勝出當選，並重申候選人能否參選不是由共產黨批准。

對《華爾街》指30.2%投票率是香港回歸以來新低，曾國衛反以23%投票率的紐約市選舉和33%法國地方選舉投票率為例反問：「你是否也認為那兩次選舉『幾乎沒有人參與投票』?」

《華爾街日報》本月20日社評以《香港的民主抵制》為題，指香港低投票率顯示大部分港人拒絕參與「選舉騙局」(sham election)，他們寧願留在家中不投票，以靜默抗議一場民主派候選人被阻參選的選舉。文中重提曾國衛月初揚言對該報稱「抵制是港人惟一表達不悅的方法」的結論採取法律行動，指該報看來比港府更能掌握香港民情。