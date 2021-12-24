李田田被精神病事件 官方成立工作組

李田田和她的書（網絡照片）

湖南女教師李田田因為發文聲援被開除的上海女教師宋庚一，受到政府人員登門問訊，並在懷有身孕的情況下，被強送精神病院，過程中，她發求救信息，燃爆網絡。官方今天宣布已成立工作組調查。

廣告 繼續瀏覽後續

湘西土家族苗族自治州政府今天12月24日回應該事件表示，州政府已成立工作組調查李田田被送精神病院的相關問題。

湘西自治州政府新聞辦今天發聲明稱，湘西教師李田田12月17日在微博發文聲援上海震旦職業學院教師宋某某的“不當言論”，“被網友舉報”，永順縣相關部門工作人員18日下午到李田田家時，李田田“突然情緒失控，並意圖採取過激行為”，被在場人員“及時制止”，在其“家人勸說陪同”下“到精神病院做檢查”。

該官方聲明還說，根據“本人意願”，李田田在12月22日中午，被從精神病院轉入永順縣人民醫院進一步治療，並補充說，李田田2013年就讀大學期間被診斷患憂鬱症，今年4月曾病情加重，前往湘西精神病醫院檢查，並說，她一直請假休養治療。

不過，昨天網絡流傳的一則視頻中，李田田的母親與官方說法類似的講話，其講話的方式和眼神明顯像是念稿子，並沒有被外界相信受。

上海震旦職業學院女教師宋庚一，12月17日被校方開除的原因是，她說南京大屠殺30萬人死亡“缺乏數據支持時，被學生偷偷錄像，舉報她質疑南京大屠殺的死難人數。

對於聲援宋庚一的教師李田田，官方似乎還要整肅，湘西自治州政府新聞辦說，對李田田發表“不當言論”的行為，待其出院後再“依法依規，進行教育勸導”。